財管2.0牌照 四銀行將申請…爭取承作高端資產管理業務

金管會日前送出耶誕大禮，鬆綁銀行申請高端財管2.0牌照的管理資產規模（AUM）門檻，中型銀行摩拳擦掌，包括聯邦（2838）、遠東、高雄銀及凱基金控旗下凱基銀行等業者，都有意進軍高端財管業務，其中，聯邦銀進度最快，已排定明年1月中董事會決議後送件申請，其餘業者預計2025年中前後可望拍板。

目前已有12家銀行獲准開辦億元級富豪客戶的財管2.0業務，其中屬大型金控旗下銀行的占九家，分別為中信、兆豐、國泰世華、第一、合庫、玉山、台北富邦、元大、華南銀行，再加上兩家外銀瑞士銀行台北分行與滙豐（台灣），獨立銀行只有上海銀一家。金管會取消管理資產規模門檻限制後，對於這些各項標準達標、就差資產規模還不夠大的中型銀行來說，是個好消息。

包括資本額還不到200億元的高雄銀，都展現申請高端財管業務的雄心壯志 。高雄銀董事長鄭美玲受訪指出，近期已在盤點行內資產3,000萬元以上、足以成為專業投資人的貴賓客戶，了解客層結構與理財服務需求，在金管會政策大鬆綁後，高雄銀將會積極評估申請高端財管2.0牌照，完善高雄銀對客戶的金融服務面向。

遠東銀高層主管指出，遠東銀長期深耕樂齡客戶族群，這群客戶的資產實力都相當豐厚，但是受限未取得財管2.0牌照，因此無法突破商品行銷與服務的限制。基於銀行財務體質、各項指標良好均達標，因此在沒有了管理資產規模的門檻後，將在內部作業與程序完成後，申請財管2.0牌照。

聯邦銀指出，內部已經排定在2025年1月中的例行董事會上，正式提案討論申請高端財管2.0牌照，董事會通過後就會盡速向金管會遞件申請。聯邦銀近年來企金、消金業務成長強勁，財富管理客戶基礎佳，因此希望申請高端財管2.0牌照。

凱基金控旗下凱基銀是金控旗下銀行規模最小，也是少數幾家尚未申請取得高端財管2.0牌照的金控下銀行，因此金管會善門大開，凱基銀也決定要送件申請高端財管2.0牌照，與已經取得高端財管業務的凱基證券雙劍合璧，進一步強化凱基金力推的one KGI策略，不論來自哪一子公司的客戶，任何金融理財、財管需求都能被滿足。