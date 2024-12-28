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新聞幕後／京城銀點頭關鍵 員工方案有誠意

聯合報／ 本報記者朱漢崙

京城銀行總經理姜宏亮昨晚在記者會上說，兩大股東是用「嫁女兒」的心情，來把京城銀行嫁給永豐金控，這句話由一件事可以得到印證。這一次，永豐金能夠獲得京城銀大股東認同、成功娶回京城銀，最大關鍵就是「員工權益安置方案」。

周五晚間八時，正當永豐金、京城銀在證交所召開重大訊息記者會，京城銀第二大股東、也是銀行董事長戴誠志，他不是靠發員工信，而是同步跟京城銀全體近一千位員工進行視訊會議，由他親自出來跟全體員工說明這項合併案來安定人心，足見大股東對於員工的重視。

戴誠志周五晚上接受本報訪問時說，這次的合併案，對方提出很有誠意的員工方案，讓他很放心，他最不捨的是員工，因為這些員工，才有京城銀行今天的價值。

據了解，京城銀、永豐金雙方大股東，蔡天贊、戴誠志及何壽川，彼此已經見過面，雙方談判這幾個月漸入佳境。

這宗合併案兩年前即已開始接觸，開花結果的關鍵，就在於員工權益的突破。據知情人士指出，為了能夠讓京城銀行對員工安置方案滿意，永豐金除了提出全員保障三年之外，還特別提出了留任獎金。

儘管明年三月三號之後，雙方才會正式向金管會遞件申請合併，但雙方經營高層均已先拜會金管會，說明雙方想要合併的構想，也得到金管會認同。

除了永豐金控所提出的安置方案之外，永豐銀行的前身為北商銀，和京城銀行一樣都有區域中小企銀的背景，大股東認為，這比較不會產生文化上的融合或摩擦。

至於整個交易架構，由於將近一半是採取現金，也符合京城銀行大股東的期待，既有現金入袋，又能持有合併後的金控股票，兩全其美。

永豐金控鴨子划水，銀行、金控分別併購柬埔寨銀行Amret及京城銀，成為今年金融圈併購案斬獲最多的金控。

京城銀行 永豐金控 股東

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