永豐金600億併購京城銀

永豐金控昨晚宣布併購京城銀行，交易價格出爐，每一股京城銀普通股將換得廿六點七五元現金及一點一五股永豐金控普通股，合併後，京城銀將成為永豐金百分之百子公司，雙方預定二○二五年三月三日召開股東臨時會通過合併案，預計第四季完成合併。

永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金昨天股價每股廿三點六元，京城銀行每股四十九點五五元，如果以昨天市價來計算，總交易規模是五百九十九億元，溢價率百分之八點八，等於對京城銀行每股出價五十三點八九元。

據了解，京城銀行兩大股東蔡天贊家族和董事長戴誠志，都將繼續持有永豐金股票，但不會加入永豐金董事會；換股之後，京城銀全體股份約當百分之九點一五永豐金持股，因此蔡天贊約可換百分之二點七四五永豐金股份，戴誠志約有百分之○點九一五的永豐金持股。

雙方合併之後，京城銀行也將啟動租賃公司的標售、證券清算作業，將在一年內完成永豐銀和京城兩家銀行子公司的合併作業。合併後，雙方不但擴大資產規模，而且據點也有互補加成效果。朱士廷特別指出，雙方據點重疊性極低，基本上沒有裁撤的需要。

京城銀行六十六間分行主要分布在雲嘉南，永豐銀行一二五家分行主要分布在新竹以北，雙方營業區、客戶重疊性非常低，合併後南北分行比例大約四比六，更為均衡。長遠來看，商品、客群、通路、人才等四面向，也都具有強大的互補性。

京城銀行已籌組工會，接下來將由京城銀行的工會繼續和永豐金控進行勞資協商，並定案員工安置方案最終版本。

外界好奇，雙方合併，是否會對永豐金明年的股利政策帶來影響；朱士廷也在記者會上掛保證，由於永豐金控股利政策追求穩定，即使要出大約三百億現金，但永豐金明年現金股利所受影響不大。

根據永豐金控估算，合併之後，獲利將從第十名晉級到第七名，超越玉山、第一和新光，中小企業的放款則將升為民營銀行的第二名，僅次於玉山銀行。