嫁入永豐金 京城銀董座戴誠志視訊感恩員工創高身價

京城銀行（2809）27日確定花落永豐金控（2890），晚上兩家公司在證交所舉行合併重大訊息記者會同時，京城銀行也同步召開全行視訊會議，京城銀董事長戴誠志透過視訊向京城銀員工說明併購案，並表達對京城銀與全體員工的不捨，以及支持籌組工會、保障員工權益的用心，他說，合併成案對他來說最難過的就是捨不得員工。

戴誠志說，他在京城銀17年，和員工感情很好，所以談合併案他最在乎員工權益，這是重中之重，京城銀員工未來併入永豐金後會全部留任也有留任獎金，這一點在談判過程中特別感受到永豐金的大器，京城銀的工會也已經在籌組中，他期許未來工會可以在已經優於其他金融整併的留任條件基礎上，還有機會爭取到更多保障。

也因為在乎員工，所以戴誠志表示，最終選擇併入永豐金，雙方都是企銀背景、員工文化適應會更好是打動他的關鍵。戴誠志也透過視訊向員工強調，他最不捨、最感恩的都是同仁，京城銀的同仁工作非常承擔責任也很善良，現在京城銀有這個（併購）價值，都是每位同仁幫忙成就起來的。

戴誠志並表示，合併完成後他就可以實現退休計畫，畢竟年逾七旬，希望可以多點時間和家人、兒女、孫子相處陪伴，未來他的持股轉換永豐金普通股後就是永豐金的股東，退休就退休了不會參與經營，但會以股東身分支持公司與員工。