併京城銀 永豐金總經理朱士廷：盡最大誠意留任主管、員工

國內金銀併加一，員工安置成關鍵議題。永豐金總經理朱士廷今天強調，京城銀和永豐銀的南北據點重疊性很低，一定會盡全力希望京城銀的主管和員工留下來，並確定3年的員工安置計畫，而證券子公司也是比照銀行辦理。

永豐金與京城銀今天共同宣布合併，將以每1股京城銀普通股換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，合計約599億元100%取得京城銀股權。

根據雙方協議交易內容，永豐金100%取得京城銀股權後，將在1年內完成2家銀行的合併作業。而京城銀的租賃子公司將標售，證券子公司則辦理清算作業。

金融機構併購最重要的是員工安置議題。朱士廷指出，京城銀和永豐銀因為南北重疊性非常低，據點幾乎都沒有重疊，永豐金一定盡全力希望京城的主管和員工留下來。京城銀針對員工安置計畫也相當重視。

朱士廷表示，員工的優離退、安置計畫一定盡雙方最大的努力。他強調，京城銀的員工安置計畫確定是3年，不過還會和工會與員工溝通。

朱士廷重申，「一定會盡最大的誠意，從市場上其他案例可以看出什麼是最大誠意。京城銀非常重視員工權益，主管機關更重視員工安置，永豐金也重視人才，真的希望爭取京城銀的主管同仁留下打拚。」

併購對銀行產生的綜效部分，永豐銀總經理莊銘福說，京城銀在不動產放款業界有最專業的一群人，對於風險控管一點都不擔心，甚至可以教永豐銀的員工、是相當正向的發展。在銀行其他業務上，京城銀過去在零售比較少琢磨，永豐銀剛好具強項可以將know-how複製過去，十分看好併購的綜效。

朱士廷補充，京城的證券子公司因為規模上較小，但員工比照銀行並協助轉任永豐金證券。租賃子公司因為風險樣態和永豐不同，將採用標售方式，而租賃員工將會因為標售移轉到下一個業主。