永豐金娶京城銀行！總交易規模599億 每股出價53.89

永豐金控宣布併購京城銀行，交易價格出爐，換股比例將為每股26.75元現金、搭配1.15股的永豐金控換股，京城銀行將成為永豐金控百分之百的子公司。

永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金今天的股價每股23.6元，京城銀行每股49.55元，如果以今天的市價來計算，總交易規模是599億元，溢價率8.8%，等於對京城銀行每股出價53.89元。

京城銀行也將隨之啟動租賃公司的標售、證券的清算作業，將在一年內完成永豐銀和京城兩家銀行子公司的合併作業。合併之後，雙方不但擴大資產規模，而且據點也有互補加成效果。

京城銀行66間分行主要分布在雲嘉南，永豐銀行125家分行主要分布在新竹以北，雙方的營業區、客戶重疊性非常低，合併之後分行有191處，南北比例大約四比六，更為均衡。長遠來看，商品、客群、通路、人才等四面向，也都具有強大的互補性。