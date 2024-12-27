上海商銀港子行出脫香港人壽 估獲利7.11億元

上海商銀（5876）轉投資的香港上海商業銀行(港子行)27日出脫16.67%的香港人壽保險公司股份，總金額達2.94億港元，預估獲利1.68億港元（約合台幣7.11億元），買方為廣州越秀集團。據悉，本次處分利益預計於明年認列。

香港人壽原五位股東包括創興銀行、華僑銀行（香港）、上海商銀港子行及招商永隆銀行，共為此次全體賣方，上海商銀公告指出，出售香港人壽保險公司是符合全體賣方的策略。全體賣方同意香港人壽由一位新股東持有，會對香港人壽業務發展有很大幫助。據了解，上海商銀港子行考量香港人壽目前的業務發展綜效發揮程度，故決定出售。

上海商銀港子行出售所持有的1.45億股（16.67%）香港人壽予越秀集團或其旗下全資附屬公司，賣出價格每股2.03港元、總金額2億9466萬6,667港元，預估處分利益為1億6833萬5,661港元。香港人壽每股淨值0.87港元。