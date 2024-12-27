永豐金控宣布併購京城銀 換股加上現金總價599億元
永豐金（2890）27日宣布，以現金與股份轉換，取得京城銀（2809）100%股權，今日分別召開董事會通過股份轉換，以每1股京城銀普通股換得新台幣26.75元現金，以及1.15股永豐金控普通股，京城銀納為永豐金控持股100％子公司。
京城銀一起在晚間8點在證交所開記者會，宣布兩家合併的話，銀行資產總額將可破3兆元，成為國內第12大銀行，分行家數達189家、僅次合作金庫的266家分行。
永豐金控總經理朱士廷指出，雙方合併後有互補。
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