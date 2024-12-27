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凱基人壽幸福心文化 為社會帶來溫暖守護力量

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽推動幸福心文化，在董事長王銘陽(左五)及總經理郭瑜玲(左四)帶領下，積極投入社會參與，用心守護弱勢族群，成為多元社會的溫暖力量。凱基人壽／提供
凱基人壽推動幸福心文化，在董事長王銘陽(左五)及總經理郭瑜玲(左四)帶領下，積極投入社會參與，用心守護弱勢族群，成為多元社會的溫暖力量。凱基人壽／提供

凱基人壽Go幸福！凱基金（2883）旗下凱基人壽以「致力於您的幸福人生」的企業價值主張，積極投入社會參與，邁向多元共融、友善共好，發揮永續價值鏈影響力。12月是凱基人壽的幸福公益月，時值歲末年終，邀請同仁及長期合作的社福夥伴們共享溫馨佳節，一起回顧這一年共同參與各項公益活動，包括幫助東華大學震災重建以及瑪利亞基金會籌建安老家園、透過公益贊助扶持弱勢與人才培育、挽袖捐血等，創下逾5萬受益人次，也期望2025年透過更多作為，用心守護弱勢族群，成為多元社會的溫暖守護力量。

凱基人壽幸福公益月由「公益快閃音樂會」開始，在視障音樂家悠揚樂音及凱基人壽同仁齊聲高唱「再出發」下拉開序幕。凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽掌握社會脈動，長期關懷弱勢，鼓勵同仁積極投入志工服務，期待透過更多的社會參與，激發並凝聚內部的正向熱誠，也將公益夥伴、保戶及同仁連結在一起，每個角色參與其中，讓愛心接力傳遞，一棒接一棒創造社會共好，這是凱基人壽的幸福心文化。凱基人壽2024年舉辦超過400場志工活動，較去年成長78%，累積逾3.2萬小時的志工服務時數；連續九年串連全台同仁挽袖捐血獻愛心，累計已募集近170萬c.c.熱血。

凱基人壽長期關注心智障礙者自立及安老議題，自2018年起即與瑪利亞基金會合作，為協助他們籌建安老家園，凱基人壽贊助舉辦「2024瑪利亞天使公益路跑」並二度推動「一份保單一份愛」保單公益活動，客戶只要在活動期間內購買指定商品，一份保單凱基人壽就捐贈100元給瑪利亞基金會，累積捐贈近新台幣650萬元，這是凱基人壽保戶及同仁一起共創的公益成果，不但共融，更是共榮。

今年4月花蓮遭逢芮氏規模7.2強震，東華大學受損嚴重，凱基人壽透過中華開發文教基金會，投入600萬元協助理工學院實驗室及教學設備復原重建，讓學子們安心就學。日前凱基金控舉辦公益市集，東華大學學務長林俊瑩也攜手花蓮在地小農特地北上設攤，除展售在地好物，也藉此感謝凱基人壽的關心與支持，幫助他們從災損中復原重建，再次茁壯。凱基人壽也將秉持永續共好的理念，透過內外協力建構金融友善環境，實踐普惠金融，持續為台灣社會帶來幸福、安定的力量。

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