本國銀行9月底對美國暴險餘額再創新高 日本超越香港

中央銀行發布9月底本國銀行以直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6104億元，較113年6月底季增4.08％，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致，其中，又以對美國暴險餘額達1819.85億美元最多，對美暴險金額自110年12月起至今，每季持續創新高。

暴險前10大國家地區依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、韓國及法國，合計4543億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74.43％。其中，對日本暴險金額上一季排名在香港之後為第六名，本季躍升為第五名。

本季（9月底）統計暴險餘額大多呈現增加，較前一季減少的只有香港、新加坡、法國。央行金檢處副處長謝人俊指出，主要是因為大多數亞洲貨幣對美元升值，以日圓升值幅度最大，升幅13.04％，澳幣升值4.47％，人民幣升值3.57％。

進一步分析對前五名國家暴險餘額增加原因，美國暴險金額1819.85億美元，比重29.81％，較前一季的29.89％略跌，但距離29.89％的歷史最高紀錄相差無幾，餘額增加主要原因在於信託資產、資金拆存放、公債投資增加。

謝人俊表示，對美暴險金額持續創新高，110年12月1157億美元開始，餘額持續增加，當時比重是22.17％，近2年來對美暴險餘額走勢，自111年3月至112牛6月，連續六季創新高，112年9月短暫回降，112年12月至113年9月再連續四季創新高，不過，占比暫停在近3成的高檔。

暴險餘額排名第二的是中國大陸，金額482.66億美元，占比7.91％，除了人民幣升值因素外，放款與債券均呈增加。央行也發現對美與對中的暴險餘額差距拉大，謝人俊表示，美國的經濟情勢比中國大陸為佳，且中國大陸自2018年年中即遭遇美中貿易戰、貿易保護主義興起的影響，還有一些地緣政治因素，以及2020年新冠肺炎疫情，又近兩年中國大陸房地產發生問題、沉重的公共債務、失業率，在種種經濟面打擊下，外資又撤出中國。

本國銀行對盧森堡暴險餘額446.15億美元，占比7.31％，主要是信託資產及貨幣型基因等相關金融資產的增加；澳大利亞401.87億美元，主因澳幣升值，增加項目包括放款投資及金融債。

至於超前香港成為第五名的日本，本國銀行對日暴險餘額增至355.13億美元，日圓匯率大升13.04％是最主要原因。對香港暴險餘額下滑至321.95億美元，一方面是因為港幣匯率原本就是緊盯美元，香港經濟狀況也比較差一些。