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永豐金與京城銀傳將合併 今晚8點重訊記者會對外說明

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金融業年底傳出花田喜事？永豐金、京城銀晚上8點重訊記者會對外說明

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
永豐金控。 聯合報系資料照
永豐金控。 聯合報系資料照

金融併購年底好事近？永豐金（2890）及京城銀（2809）於27日20時將於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長許如玫及副總經理尤其偉說明董事會重大決議，外界猜測京城銀出售案有譜，對象應是永豐金。

京城銀之前與幾家金控接觸洽談合併，原本可望6月股東會有初步結果，但價格問題以致談判膠著。京城銀行總經理姜宏亮在8月法說會時指出，京城銀對併購機會仍將抱持開放態度，不論是主動洽談或是有興趣者上門，併購大門都會開啟。目前京城銀仍將維持同樣基調，就是盡量做好自己、做出成績，給予股東好的回報。

如今傳出永豐金可能以600億元上下併購京城銀行，業界人士認為，永豐金控旗下永豐銀行前身為台北商銀、建華銀行，分行集中在北部，與據點主要在南部的京城銀行具有互補效益。

京城銀 永豐金 證交所

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