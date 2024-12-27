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延攬區塊鏈專家 央行借調政大教授陳恭接任資訊處長
中央銀行高層人事異動，業務局長潘榮耀、資訊處長李瑞枔屆齡，明年1月16日退休，新的業務局長由副局長謝鳳瑛升任，資訊處長則是向政治大學借將，由資管系教授陳恭接任，陳恭是區塊鏈專家，從央行新人事布局不難看出央行對於區塊鏈的重視。
業務局新任局長謝鳳瑛現年63歲，73年8月就進央行服務，歷任金融業務檢查處辦事員、業務局辦事員、專員、副科長、科長、襄理、行務委員、業務局副局長等職務，央行表示，謝鳳瑛112年5月29日調升參事兼業務局副局長；任事積極負責，熟稔財務金融，具備經營管理及行政領導能力。央行目前CBDC（央行數位貨幣）業務，由謝鳳瑛負責。
資訊處新任處長陳恭，現年61歲，台灣大學資訊工程系畢業、資訊工程研究所碩士、美國耶魯大學電腦科學研究所博士，歷任政治大學資訊科學系副教授、教授、系主任、電子計算機中心主任、資訊管理學系教授。央行表示，陳恭熟稔金融科技、區塊鏈技術與應用、程式語言與軟體工程，具備行政領導能力。
陳恭是政大區塊鏈實驗室執行長，實驗室研究項目包括：基於區塊鏈的數位身分識別、數位貨幣、資產代幣化，以及基於區塊鏈的授權平台。
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