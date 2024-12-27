美國連37季居國銀最大曝險國 金額創新高

中央銀行今天公布今年9月底國銀國家風險統計，鑑於美國經濟仍相對中國穩健，加上資金持續擁抱以美國作為標的的基金與債權，美國連37季居國銀最大曝險國，國銀對美國曝險餘額達1819.85億美元，創下歷史新高。

根據央行統計，今年9月底本國銀行依直接交易對手基礎統計算的外國債權餘額為6104億美元，較6月底增加4.08%，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。

進一步觀察國銀曝險前10大國家（地區），分別為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、韓國及法國，合計4543億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74.43%。

央行金檢處副處長謝人俊指出，多數亞洲貨幣第3季對美元都呈現升值，觀察前5大國家來看，美國主要是因為對信託資產、資金存拆放與金融債等債權增加；中國則有人民幣升值以及放款與債券增加等因素；盧森堡主要也是相關貨幣行基金增加所致；澳大利亞因澳幣升值與放款增加；日本主因為日幣升值13.04%，還有銀行資金存拆放增加等因素。

其中，國銀對香港曝險餘額下降原因，謝人俊指出，主要是香港經濟狀況較差，加上銀行間業務減少、公司放款減少等影響。

國銀對美國曝險近年趨勢為緩步上升，謝人俊說明，2023年9月稍微回降後，今年6月國銀對美國曝險餘額占比達到歷來最高29.89%、將近3成，今年9月底則稍降到29.81%。

根據央行資料，美中曝險差距從去年6月達1110億美元，今年6月擴大到1290億美元，9月底則進一步再擴大到1337億美元。

外界關注美國跟中國曝險金額差距擴大，謝人俊分析，美國這2、3年經濟情勢都相對中國表現更好，中國2018年起遭逢美中貿易戰逆風，加上地緣政治與貿易保護主義興起，2020年爆發疫情後，中國近年也面臨房地產危機、失業率攀升等，部分外資撤出中國，都是雙方曝險金額持續擴大的原因。