任期屆滿重新指派 李文宏續任永豐金租賃董事長
永豐金今天公告，指派新一屆租賃子公司法人董事及監察人，李文宏續任為永豐金租賃董事長，其他董事和監察人皆續任。
永豐金今天公告，因任期屆滿重新指派，新任永豐金租賃董事長為李文宏，其他董事為蔡志鴻、吳委勵、龔鍾嶸、林維民，與監察人廖順興等人皆續任，新任生效日為民國114年1月1日。
永豐金租賃為永豐金100%持股的子公司，根據永豐金今年第3季財務報告書顯示，永豐金租賃前3季營收為新台幣3.89億元，與去年同期相比成長6.5%；前3季稅後淨利則為8732萬元、年減約25%，每股盈餘（EPS）為0.19元。
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