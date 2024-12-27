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央行：謝鳳瑛升任業務局長 政大資管系教授陳恭任資訊處處長

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行27日公布高層異動，央行業務局局長潘榮耀、資訊處處長李瑞枔將於明年1月16日屆齡退休，相關人事調整案，經央行理監事聯席會議核定，均自明年1月16日生效。

業務局局長職務，由參事兼該局副局長謝鳳瑛調升；資訊處處長職務，借調政治大學資訊管理學系陳恭教授擔任。

央行業務局新任謝局長、資訊處新任陳處長簡歷如下：

（一）業務局新任局長謝鳳瑛，現年63歲，輔仁大學企業管理學系畢業、政治大學行政管理研究所碩士，73年中央銀行行員乙等特考及格，73年8月17日進本行服務，歷任金融業務檢查處辦事員、業務局辦事員、專員、副科長、科長、襄理、行務委員、業務局副局長等職務，112年5月29日調升參事兼業務局副局長；任事積極負責，熟稔財務金融，具備經營管理及行政領導能力。

（二）資訊處新任處長陳恭，現年61歲，臺灣大學資訊工程系畢業、資訊工程研究所碩士、美國耶魯大學電腦科學研究所博士，歷任政治大學資訊科學系副教授、教授、系主任、電子計算機中心主任、資訊管理學系教授；熟稔金融科技、區塊鏈技術與應用、程式語言與軟體工程，具備行政領導能力。

央行 研究所 碩士

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