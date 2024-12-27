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北富銀「大園分行」開幕 深耕桃園助力地方發展、攜手產業共創繁榮

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台北富邦銀行「大園分行」27日於桃園市大園區正式開幕，為當地居民及企業提供創新多元的金融商品與優質服務，支持地方產業轉型升級，攜手共創繁榮。

北富銀表示，大園工業區擁有深厚的產業底蘊與多元化產業生態，近年來隨著政府對基礎設施和公共服務的大力投入，其綜合配套措施不斷升級，吸引眾多企業進駐，尤其「桃園航空城」的逐步成形，更為大園區域帶來龐大的商業契機，因此決定在此設立「大園分行」，強化在地經營，讓鄰近大園及觀音兩區的企業與民眾，可以享有更豐富便捷的金融體驗。

慶祝開幕，大園分行推出一系列客戶回饋活動，自即日起至2025年1月31日止，凡臨櫃申購單筆基金或海外債券，筆筆皆享受手續費3折優惠；完成保單健康檢查，可獲贈7吋防水旅行包；若升級理財會員，則有機會獲得名牌鍋具、行李箱、旅行包等豐富禮品，數量有限送完即止，桃園鄉親如果有金融理財需求，不妨把握時間親臨大園分行，享受優質服務的同時，還能把好禮帶回家。

北富銀以國際標準自我期許，持續精進服務品質，不僅是台灣首家獲得BSI英國標準協會「卓越服務標章」認證的銀行，2024年更榮獲《工商時報》臺灣服務業大評鑑「友善服務獎」、《財訊》財富管理大獎「最佳服務」、CSEA卓越客服大獎「最佳服務創新團隊」等多項殊榮。未來，北富銀亦將繼續提升服務品質，在地深耕，成為客戶心中最佳金融夥伴。

北富銀 台北富邦銀行

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