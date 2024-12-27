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新北板橋板信銀行雙子星大樓 連續16年蟬聯新北地王

中央社／ 新北27日電

新北市地政局今天表示，114年度公告土地現值評議完畢，新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，每平方公尺新台幣79.9萬元，換算每坪約264萬元，已連續16年蟬聯新北市地王。

新北市地政局今天告訴中央社記者，114年公告土地現值於25日經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，將於114年1月1日公告。

地政局表示，114年公告土地現值評議作業期間，受近年台商回流及整體低利環境影響，刺激熱錢不斷投入不動產市場；加上近年通貨膨脹，民眾普遍產生買房抗通膨預期心理，致交易量增加。

地政局說，整體不動產市場因剛性需求，加上土地取得成本、營建施工成本大幅提高，及同區域間產品比較效應等因素，使市場成交行情也呈現上漲。

地政局表示，觀察實價登錄、新北市住宅價格指數及民間相關不動產指數，均為上漲走勢，整體呈現「價量俱漲」格局。

對於支撐土地現值上漲的因素，地政局說，受捷運三環六線及多處整體開發區的推動，各項都市計畫案、工業區立體化及都更利多政策，有助於帶動新北人口、產業進駐發展。

地政局統計，位於板橋區的新板橋車站特定區的板信商業銀行雙子星總部大樓，114年公告土地現值為每平方公尺79.9萬元，換算每坪約264萬元，已是連續第16年蟬聯新北市地王。

至於最低價土地，是烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段的保安保護區，為每平方公尺160元。

地政局統計，評議後，114年度與113年相比，各區平均上漲5.99%。而公告地價為每2年調整一次，上次重新規定地價為113年，因此114年並無調整公告地價，也不影響民眾持有稅增減。

地政局提醒，「公告土地現值」是為土地移轉及設定典權時，審核土地增值稅的依據，因目前轄內各宗土地之公告土地現值還在計算中，如需查詢114年公告土地現值，可於114年1月1日正式公告後，至各地政事務所或連結「新北不動產愛連網」查詢。

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