金融 Fast-ID 驗證中心上路 金管會：明年開放申請試辦

2025年1月2日起，金融業提供的身分驗證速度與客戶體驗將更提升。金管會27日宣布，攜手金融Fast-ID聯盟（金融行動身分識別聯盟），建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」，明年元月2日起，開放受理金融機構申請業務試辦，提升數位身分驗證的跨體系串聯及互通性，加速數位金融發展。

官員指出，對金融消費者而言，驗轉中心建置完成後，有兩大優勢。第一，只要在任一家參加機構，已經完成金融Fast-ID註冊，就可以透過驗轉中心完成身分驗證，並在其他參加機構取得線上金融服務，無需重複辦理核驗實體晶片金融卡及綁定個人行動裝置等複雜註冊程序，享受無接縫的數位金融服務體驗。第二，驗轉中心嵌入資料共享功能，客戶只要同意，就可以直接取得原本留存於註冊機構的基本資料，節省重複登打個人基本資料的手續，提供更加流暢的線上服務。

這次先導機構共計16家，包含：合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、第一商業銀行、中國信託商業銀行、永豐商業銀行、王道商業銀行、華南商業銀行、臺灣中小企業銀行、新光人壽、全球人壽、群益金鼎證券、元富證券、玉山綜合證券及中租投顧，共同討論本案的業務應用場景及合作研擬相關營業計畫書等事項，期透過業界集體合作，減輕各業者自行規劃及串接的負擔。

金融Fast-ID全名為金融行動身分識別標準化機制（Financial Fast Identity Online），綁定行動裝置及生物特徵用戶，不用持晶片金融卡或是輸入帳號密碼，亦可安全進行身分識別。

金融Fast-ID（金融行動身分識別標準化）2021年起起步，初期由各金融機構自行建置金融Fast-ID伺服器辦理註冊、信物管理及驗證程序，並提供同體系內金融機構數位身分驗證服務。2023年8月，金管會發布「金融科技發展路徑圖（2.0）」，其中明訂推動建置跨體系的驗轉中心，以串聯現行各體系金融Fast-ID，便利使用者於不同體系間進行身分驗證；至2024年，已經有逾12家金融機構上線提供金融Fast-ID驗證服務。

官員指出，「金融Fast-ID驗證轉接中心」經金融Fast-ID聯盟會議決議，委由財金公司建置，聯盟已經召開多次聯盟會議就整體系統及作業架構、技術規格、各參與角色之權利義務等進行討論，並同步透過問卷調查聯盟成員參與介接意願。

為提升金融Fast-ID的跨機構及跨領域的應用，金管會將請金融Fast-ID聯盟持續蒐集聯盟成員需求與建議，並協請相關公會研議擴大金融Fast-ID可辦理業務及運用場景的可能性；此外，金管會也持續透過跨部會溝通，期將金融Fast-ID的運用擴大到金融以外的領域，例如MyData平台或其他需實名制的場景，讓民眾能在更多場域運用快速又安全的金融Fast-ID來驗證身分。

金管會進一步指出，驗轉中心成功的關鍵除了技術外，更有賴於各參與單位的分工合作及彼此共識，共同建立健全的機制，以維護整體系統的安全營運，金管會非常感謝聯盟召集人（財團法人金融聯合徵信中心），以及聯盟技術、業務及安控三個委員會召集人（分別為財金公司、中國信託金控及臺灣銀行）、各先導機構及聯盟成員的鼎力支持與協助。

針對本次驗轉中心之新型態架構，金管會將自2025年1月2日起，接受先導機構提出輔導諮詢的請求及業務試辦的申請；金管將在審查後對外公布審查通過的業者名單。本次試辦的成果及經驗，後續也將作為金管會推動相關政策的參考。對於尚未加入的金融機構，可以先加入金融Fast-ID聯盟，於了解架構並俟本次先導機構完成試辦後，再視情況參與。

數位身分驗證是發展數位金融服務的重要基礎，金管會除持續推動金融Fast-ID機制外，未來也將繼續鼓勵金融機構及金融科技業者利用科技結合創新，發展多元數位金融服務，為民眾帶來更便捷、更安全、更智慧的創新數位身分驗證機制，讓民眾能更方便及更安心地使用數位金融服務。