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凱基證券攜手集保 Team Taiwan 推動複委託國內保管

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為進一步提升投資人資產管理的安全性及便利性，凱基證券率先響應金管會「開放複委託券商得委由集保結算所保管外國有價證券」政策，日前並與集保結算所完成簽約，成為首家複委託保管服務的合作夥伴。

凱基證券近日正式將首批複委託美股部位從國外保管機構撥轉至集保結算所，彰顯對主管機關政策的積極支持，致力為投資人提供更便利且安全的複委託交易環境。

凱基證券表示，海外投資交易通常涉及繁複的程序及高昂成本，集保結算所作為台灣核心的證券保管機構，一直被視為國家級基礎建設機構，能以國際保管機構之水準提供在地服務，提供安全且高效的資產保管服務。

集保結算所已完成複委託系統的建置，並與Euroclear、Clearstream、花旗銀行及摩根大通銀行等四大全球外國保管機構合作，整合資源實現在地化保管操作，不僅提升溝通效率，也有效確保投資人資產安全，未來更可運用集保結算所與外國保管機構的密切合作，達到市場跨機構作業整合綜效。

凱基證券於今年6月與集保結算所完成簽約後，即迅速合作建立交割、股務作業相關連線介面及系統機制，現已完成將首批美股部位從國外保管機構撥轉入集保結算所，並預計於2025年第1季前完成所有美股部位的撥轉，海外債券部位亦規劃於2025年第2季撥入國內集保保管，進一步優化各資產管理作業流程。

凱基證券致力提供多元金融服務、以完善交易旅程為目標，提供滿足客戶需求的創新服務與完整的交易體驗，並將持續展現凱基金控集團「ONE KGI」的市場競爭力，以亞洲領先的金融機構目標邁進，成為投資人全方位的金融夥伴。

凱基證 集保結算所

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