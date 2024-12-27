長照醫療 REITs 投資價值仍佳 持續關注後續表現

根據IMF、OECD、WB預估，2025年全球經濟成長率在2.7~3.2%，美國經濟可望回歸均速，2025年仍是降息年且以消費支持經濟溫和放緩，法人預計將提高持續為REITs提供成長空間的機會。此外，高齡化形成供不應求將是長照REITs最強後盾，看好長照REITs後續表現空間。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，近期數據顯示美國經濟表現穩定，根據聯準會最新點陣圖，市場預期2025年仍會降息，經濟穩健可支持房價與租金水準，續為REITs提供表現空間的機會。

由於建築商的高齡住房開發活動經常做為整體老年住房市場的領先指標，據美國研調機構NIC調查，非住宅活動建商預估高齡住房開發市場將於2025下半年展現復甦力道，而住宅活動建商則預估復甦期將落在2025上半年，整體而言，2025年高齡住房市場將備受看好。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據美國人口普查局、醫療保險和醫療補助服務中心等資料，到 2025 年底，美國經濟成長的改善和通膨的降低可望支持消費者醫療保健支出的彈性。

經通膨調整後，醫療保健商品和服務的消費者支出將在2025年增長2.5%，連續第四年超過所有商品和服務的消費者支出1.9%的增幅。醫療保健房地產投資信託基金擁有醫院、診所、療養院和其他與醫療保健產業相關的財產。

全球老齡化人口，尤其是被稱為嬰兒潮一代的人口群體，預計將在可預見的未來保持對醫療服務的高需求，而醫療保健行業已證明自己在面對衰退和經濟不確定性時具有很強的彈性，後續可持續關注醫療保健REITs表現。