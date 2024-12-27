伊藤忠賣101股權洽中信 傳由台灣人壽承接 台壽這樣說

台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠洽特定人釋股，中信金是買主之一。據透露，伊藤忠考量編制合併報表問題，初步目標是將持股降至20%以內；另傳出中信金旗下的台灣人壽將和泰國正大集團相關企業一起承接，對此，台灣人壽回應市場傳言不予評論。

伊藤忠原本持有546,460張台北101股票，今年3月間將73,926張股票轉讓給其子公司西松台灣投資公司，持股比由37.17%降至32.14%，約轉讓5%持股。

知情人士指出，伊藤忠現階段持股比例必須按權益法認列於合併報表，但現有財務考量，因此初步目標是持股降至20%以內無重大影響力標準，即可依成本法帳列於財報。故至少還需釋出12%股份。

不過，金控法規定金控投資非金融業單一公司持股比例不得超過5%，金控及旗下各子公司投資非金融業公司持股比率，合計不得超過該被投資公司股份15%。中信金和中信銀行已各持有台北101的3.06%、共計6.12%股權。

另保險法規定，投資公開發行公司股票，不得超過該公司已發行股份總數10%。因此，台灣人壽能否承接超過10%的股權，也要看金管會的態度。

伊藤忠2018年斥資6.65億美元，買下頂新集團手中所有台北101的37.17％股權；頂新購入時成本為每股13元，後以每股約32.9元出脫予伊藤忠，價差逾1.5倍，加上五年來領走近30億元股利，等於大賺160億元。

目前台北101股權結構中，公股銀行等泛公股持股52.08%，民股股東持股47.92%，本屆董事會共13席董事及4席監察人，而伊藤忠於2018年收購頂新持股後就是最大單一股東，雖然今年初轉讓5%持股予子公司西松台灣投資，但在9月董監改選中仍有5席董事。