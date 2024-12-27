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歲末年終保單大檢視 國泰人壽教戰三大族群必看攻略

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰人壽提出3大族群的保單檢視攻略。示意圖／ingimage
國泰人壽提出3大族群的保單檢視攻略。示意圖／ingimage

迎接新年，透過家中大掃除清理環境之際，也別忘了保單也需要重新檢視一番，針對個人生涯需求，「與時俱進」調整保障規劃。國泰人壽提出3大族群的保單檢視攻略，幫助保戶在新的一年裡，保護自己，也照顧家人，放心迎接小龍年。

「上有老、下有小」三明治族群攻略：一份保險，掌握雙重保障

三明治族群通常為家中的重要經濟支柱，常承受來自家庭、職場與社會的壓力，壓力若長期累積，可能引發疾病風險。一旦遭遇重大疾病，恐導致家庭收入中斷，龐大的醫療費用更是一大負擔。國泰人壽建議，保戶可選擇涵蓋疾病保障與資產累積傳承的「多功能型綜合保險」，如國泰人壽「美利甘心利率變動型美元終身保險(定期給付型)」，提供急性心肌梗塞等7項常見心、肝疾病保障外，還享有高倍數的身故保障。

「樂人生、想退休」退休族群攻略：穩健策略，享受增值機會

隨著高齡化與少子化時代來臨，越來越多退休族群面臨財務準備不足的問題，甚至不得不在退休年齡時，仍繼續工作維持生活品質。為避免此困境，提前規劃退休財源就顯得至關重要，國泰人壽建議，保戶可選擇利率變動型商品，不但具備資產累積與壽險保障效果，且讓保戶在市場利率上升時，有機會因該保單對應的資產投資績效超過保單預定利率，透過宣告利率的設計及增值回饋分享金的給付，增加額外保單利益，以持續累積退休金，提供保戶在退休後仍享有穩定的財務來源。

「鎖風險、強保障」高風險意識族群攻略：因應需求，讓防護網與時俱進

癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首，隨著民眾抗癌意識提高，多數人已具備基本的住院、手術等醫療保障。隨著醫療科技進步，癌症雖已不是絕症，但民眾可能面臨更高昂的醫療費用。國泰人壽建議，民眾可考慮增購含新式療法保障的商品轉嫁風險，如國泰人壽「精準康愛防癌定期健康保險」，提供罹癌一次金以及標靶藥物等多種新型癌症療法保障，讓保戶在抗癌路上無後顧之憂。

保單 國泰人壽 退休金

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