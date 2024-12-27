金融Fast-ID驗證轉接新制一月正式上路 16家先行者

金管會今天宣布，偕同金融行動身分識別聯盟(金融Fast-ID聯盟)推動建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」，並預定自114年1月2日起受理金融機構諮詢及申請業務試辦，此次共有16家金融機構參與先行試辦。

這16家包含合作金庫銀行、兆豐銀行、玉山銀行、元大銀行、第一銀行、中國信託銀行、永豐銀行、王道銀行、華南銀行、臺灣中小企業銀行、新光人壽、全球人壽、群益金鼎證券、元富證券、玉山證券及中租投顧。金管會希望透過快速驗證制度的上路，提升數位身分驗證的跨體系串聯及互通性，加速數位金融發展。

而此次領軍新制上路的，包括聯盟召集人聯徵中心，以及聯盟技術、業務及安控三個委員會召集人，分別為財金公司、中國信託金控及臺灣銀行。

金管會表示，110年規劃推動「金融行動身分識別標準化期間，聯盟成員考量市場需求、風險及所需資源等因素，決定尊重市場機制採分散式架構推動，由各金融機構自行建置金融Fast-ID伺服器辦理註冊、信物管理及驗證程序，並提供同體系內金融機構數位身分驗證服務。推動迄今，已完成技術標準、安控作業指引及可辦理業務項目等，並已有逾12家金融機構上線提供金融Fast-ID驗證服務。

為加速數位金融服務發展，提升金融Fast-ID使用綜效及跨體系串聯服務，金管會於112年8月間發布的「金融科技發展路徑圖(2.0)」中，明訂推動建置跨體系的驗轉中心，以串聯現行各體系金融Fast-ID，便利使用者於不同體系間進行身分驗證。

金管會進一步說明，對金融消費者而言，驗轉中心建置完成後，只要已在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊，就可以透過驗轉中心完成身分驗證，並在其他參加機構取得線上金融服務，無需重複辦理核驗實體晶片金融卡及綁定個人行動裝置等複雜註冊程序，即可無接縫的數位金融服務體驗。

此外，本次驗轉中心也同步嵌入了資料共享的功能，在客戶的同意之下，可以直接取得原本留存於註冊機構的基本資料，節省重複登打個人基本資料的手續，提供更加流暢的線上服務。

金管會表示，驗轉中心業經金融Fast-ID聯盟會議決議委由財金公司建置。該聯盟除召開多次聯盟會議就整體系統及作業架構、技術規格、各參與角色之權利義務等進行討論外，也同步透過問卷調查聯盟成員參與介接意願，，共同討論本案的業務應用場景及合作研擬相關營業計畫書等事項，期透過業界集體合作，減輕各業者自行規劃及串接的負擔。

為提升金融Fast-ID的跨機構及跨領域的應用，金管會將請金融Fast-ID聯盟持續蒐集聯盟成員需求與建議，並協請相關公會研議擴大金融Fast-ID可辦理業務及運用場景的可能性；此外，金管會也持續透過跨部會溝通，期將金融Fast-ID的運用擴大到金融以外的領域，例如MyData平台或其他需實名制的場景，讓民眾能在更多場域運用快速又安全的金融Fast-ID來驗證身分。

金管會進一步指出，針對本次驗轉中心新型態架構，金管會將自114年1月2日起，接受先導機構提出輔導諮詢的請求及業務試辦的申請；金管將在審查後對外公布審查通過的業者名單。本次試辦的成果及經驗，後續也將作為金管會推動相關政策的參考。對於尚未加入的金融機構，可以先加入金融Fast-ID聯盟，於了解架構並俟本次先導機構完成試辦後，再視情況參與。

數位身分驗證是發展數位金融服務的重要基礎，金管會除持續推動金融Fast-ID機制外，未來也將繼續鼓勵金融機構及金融科技業者利用科技結合創新，發展多元數位金融服務，為民眾帶來更便捷、更安全、更智慧的創新數位身分驗證機制，讓民眾能更方便及更安心地使用數位金融服務。