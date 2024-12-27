手頭緊？富邦人壽推2.165%優惠利率保單借款方案 助弱勢保戶輕鬆過年

農曆新年即將到來，富邦人壽考量保戶於春節期間有較多資金週轉調度需求，故推出2項服務，讓保戶能安心過好年。首先，為協助經濟弱勢保戶獲得必要的經濟援助，富邦人壽於2025年1月1日起，提供保單借款利率2.165%紓困方案，另外，將於2025年1月22日提前給付農曆春節期間之生存/滿期金。

「保單借款紓困方案」線上申請快速又方便

富邦人壽持續陪伴經濟弱勢之保戶，於2025年1月1日起至2025年3月31日期間，提供保單借款利率2.165%紓困方案，凡符合身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，提供每人最高額度10萬元新台幣，優惠期間為三年。

保戶可透過富邦人壽官網「保戶會員專區」或「富邦人壽APP」，於線上交易專區辦理「經濟弱勢保戶保單借款優惠利率專案」，直接填寫申請金額及上傳相關證明文件即完成申請，流程簡單快速又方便。

提前給付「生存/滿期金」，協助民眾做好年度理財規劃

富邦人壽提前於2025年1月22日，針對保單週年日為1月22日至2月2日之生存/滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，給付總件數約2.9萬件，給付金額約新台幣7.6億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。

富邦人壽提醒，新年除舊佈新的同時，別忘記檢視個人與家庭成員的保單，可將生存/滿期金此類型額外收入，用於強化退休規劃，或補強醫療保障、長照規劃，打造無憂人生。