日圓匯率1月可能變盤 首席經濟學家認為要進趁現在

日圓匯率昨再貶破158對1美元價位，不過台新金控首席經濟學家李鎮宇建議，日圓匯率在明年1月可能變盤，他認為，若以現在日本的物價和通膨來看，仍會給日本銀行升息壓力，因此建議民眾，若要買進日圓最好現在就趁早買，他也估計，若日本銀行明年1月升息，則屆時日圓匯率可能會升至155元以上的水準。

昨日的日圓貶破158價位，有法人認為，和日本銀行總裁植田和男重申要觀察經濟風險來評估升息，以及並未明確就1月是否升息表態有關，李鎮宇則認為，日本銀行1月升息機率仍高。

美國即將上任的總統川普，和已逝的日本前首相安倍晉三非常友好，包括日前他特別邀請安倍的遺孀安倍昭惠用餐，時間遠甚於石破茂，還有南韓總統尹錫悅，表態意味甚濃。李鎮宇對此指出，石破茂和川普談話總共只5分鐘多，其中有2分半還是翻譯，而尹錫悅雖然直接用英文和川普對談，也只談了12分鐘，相較於川普對安倍昭惠的禮遇，川普的政策宣示已明顯可見。

除了明顯的川普支持安倍的貨幣寬鬆政策、日圓持續貶值之外，李鎮宇也提出另一個弦外之音，在於有別於川普的「極右派」路線，現在日本首相石破茂、南韓總統李錫悅都相對「左傾」，川普的態度也反應出他的不以為然。