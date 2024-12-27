快訊

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

他曝業務推銷光世代1句「老客戶優惠」藏陷阱 網友驚：我是受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台北101伊藤忠股權 傳中信金旗下台壽和泰國正大集團承接

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
伊藤忠此次台北101釋股計畫曝光，伊藤忠3成股權，傳分別由中信金旗下台壽和泰國正大集團承接。本報資料照片
伊藤忠此次台北101釋股計畫曝光，伊藤忠3成股權，傳分別由中信金旗下台壽和泰國正大集團承接。本報資料照片

對於伊藤忠此次台北101股權的退場釋股計畫，釋股計畫全貌曝光，中信金旗下的台灣人壽將和外資集團一起出手承接，這家外資集團，傳聞為泰國正大集團的相關企業，不過台灣人壽能否承接超過10%的股權，現在要看金管會保險局的態度。

這次中信金出手承接101股權相較於前的二大不同，一是改由中信金旗下的人壽公司台灣人壽出來接手，另一個地方則在於接手的規模，中信金10多年前由金控、銀行出面持股台北101超過6%的股權，接下來換專門投資不動產物業的台壽登場，而且規模會比先前大得多，規模可能上看15%的持股比重，不具名的公股人士接著說，亦即，伊藤忠現有32.15%的股權，台灣人壽將接手約一半，但這位公股人士也強調，這必須看金管會的態度。

了解內情的另一名主掌投資業務的公股主管指出，已有聽聞台壽正向保險局溝通接手伊藤忠股權的事宜，不過在持股比例上，倘若所傳出的保險局態度沒有改變的話，那麼台灣人壽或許最多只能買到10%。不過由於台北101本身已是公開發行公司，只是沒上市而已，因此，依法應該可以投資超過10%以上才對，再進一步開放台壽可接手超過10%的機會仍高。

另外，即使中信金透過台壽保接手伊藤忠股權至15%，甚至更多，整個中信金集團約20%的持股比重，也難以影響公股持股比重高達52%的主導權。

但倘若台壽所能承接的持股僅能以10%為限，那麼另一種可能，將是伊藤忠為了要依原訂計畫降低，甚至出清其持股部位，很有可能泰國正大集團接手台北101的股權部位，就會相對增加。當年曾經參與台北101股權轉手伊藤忠的消息人士則指出，接手的股權規模大，則投審會把關的強度也會更強，反而複雜化，反而由台灣的本土企業來承接身為台北、台灣地標的台北101多數股權，讓被外資持股多年的台北101股權，又回到台灣企業手中，反而具正面意義。

中信金 台北101 台壽保

延伸閱讀

泰國衝電車！電電公會揮手 鴻海、金寶、英業達已布局

中信金尾牙 喊「贏領未來」

朱育賢12強冠軍賽再見雙殺手套 台北101首度展出

一加一能大於二？本田、日產合併 陸低價電動車恐是影響關鍵

相關新聞

獨／台北101伊藤忠股權 傳中信金旗下台壽和泰國正大集團承接

對於伊藤忠此次台北101股權的退場釋股計畫，釋股計畫全貌曝光，中信金旗下的台灣人壽將和外資集團一起出手承接，這家外資集團...

日圓匯率1月可能變盤 首席經濟學家認為要進趁現在

日圓匯率昨再貶破158對1美元價位，不過台新金控首席經濟學家李鎮宇建議，日圓匯率在明年1月可能變盤，他認為，若以現在日本...

集保複委託跨境保管國家隊正式上路 SWIFT與股務訊息效率大升級

臺灣集中保管結算所2024年在金管會證期局指導下，攜手國內各大證券商共組複委託跨境保管國家隊，推動在地化跨境保管服務。在...

實踐公平待客 國泰證獲ISO 10002客訴品質管理系統認證

為實踐「金融服務業公平待客原則」，國泰證券用心滿足多元族群的投資理財需求，提供有溫度的金融服務體驗，2024年在最高公司...

凱基證券攜手集保Team Taiwan 推動複委託國內保管強化資產安全

為進一步提升投資人資產管理的安全性及便利性，凱基證券率先響應金管會「開放複委託券商得委由集保結算所保管外國有價證券」政策...

全球百大保險 台灣人壽8連霸

中信金旗下子公司台灣人壽二○二四年橫掃國內外七十六項大獎，八連霸「全球百大最有價值保險品牌」；七度蟬聯全球品牌雜誌、全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。