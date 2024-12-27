獨／台北101伊藤忠股權 傳中信金旗下台壽和泰國正大集團承接

對於伊藤忠此次台北101股權的退場釋股計畫，釋股計畫全貌曝光，中信金旗下的台灣人壽將和外資集團一起出手承接，這家外資集團，傳聞為泰國正大集團的相關企業，不過台灣人壽能否承接超過10%的股權，現在要看金管會保險局的態度。

這次中信金出手承接101股權相較於前的二大不同，一是改由中信金旗下的人壽公司台灣人壽出來接手，另一個地方則在於接手的規模，中信金10多年前由金控、銀行出面持股台北101超過6%的股權，接下來換專門投資不動產物業的台壽登場，而且規模會比先前大得多，規模可能上看15%的持股比重，不具名的公股人士接著說，亦即，伊藤忠現有32.15%的股權，台灣人壽將接手約一半，但這位公股人士也強調，這必須看金管會的態度。

了解內情的另一名主掌投資業務的公股主管指出，已有聽聞台壽正向保險局溝通接手伊藤忠股權的事宜，不過在持股比例上，倘若所傳出的保險局態度沒有改變的話，那麼台灣人壽或許最多只能買到10%。不過由於台北101本身已是公開發行公司，只是沒上市而已，因此，依法應該可以投資超過10%以上才對，再進一步開放台壽可接手超過10%的機會仍高。

另外，即使中信金透過台壽保接手伊藤忠股權至15%，甚至更多，整個中信金集團約20%的持股比重，也難以影響公股持股比重高達52%的主導權。

但倘若台壽所能承接的持股僅能以10%為限，那麼另一種可能，將是伊藤忠為了要依原訂計畫降低，甚至出清其持股部位，很有可能泰國正大集團接手台北101的股權部位，就會相對增加。當年曾經參與台北101股權轉手伊藤忠的消息人士則指出，接手的股權規模大，則投審會把關的強度也會更強，反而複雜化，反而由台灣的本土企業來承接身為台北、台灣地標的台北101多數股權，讓被外資持股多年的台北101股權，又回到台灣企業手中，反而具正面意義。