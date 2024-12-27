集保複委託跨境保管國家隊正式上路 SWIFT與股務訊息效率大升級

臺灣集中保管結算所2024年在金管會證期局指導下，攜手國內各大證券商共組複委託跨境保管國家隊，推動在地化跨境保管服務。在證券商熱烈響應支持下，15家市占率超過95%的證券商，自12月起陸續啟動移券工作，為複委託跨境保管服務奠下新里程碑。

集保結算所董事長林丙輝表示，很高興12月23日凱基證券率先成為第一家啟動大規模移券集保跨境保管的證券商，後續包含華南永昌證券、永豐金證券、國泰證券、富邦證券、統一證券、群益金鼎證券等多家證券商將持續推進，以實際行動展現支持主管機關政策及守護投資人權益的決心。

集保結算所為因應複委託交易量持續提升，全面升級跨境保管系統及SWIFT連線功能，包含擴大每日SWIFT電文流量至10萬筆，收發處理效率提升200%，跨境保管系統提升股務訊息自動化處理範圍，超過60項複委託常見股務訊息樣態全面納入全自動化接收、處理及傳送服務，並已建置交割指示、股務訊息、帳務覆核報表等多項自動化處理機制，使證券商更便捷取得即時資訊，提供安全穩定可靠的資訊基礎設施。

目前複委託跨境保管國家隊正積極推進移券進度，各項工作並獲得Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大國際保管機構大力支持與協助。此外，各證券商系統開發測試亦馬不停蹄展開，2025年各證券商籌劃保管部位移入集保結算所之時程亦大致底定及安排推動。

複委託已成為我國投資人投資外國有價證券的重要管道，隨著交易型態的多元化與複雜性提升，投資人權益保障重要性更增。透過建置複委託跨境保管以及SWIFT連線服務升級，集保能實現更快速的資訊傳遞和款券交割回訊，強化資本市場韌性，進而協助提升台灣在全球投資市場的關鍵地位，並全力支持臺灣成為亞洲資產管理中心政策的推動。