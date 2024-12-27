永豐金證券深耕ESG：存股、基金、海外債 一站滿足小資族輕鬆參與投資

永豐金證券積極擴大ESG企業核心價值，深耕推動ESG投資，整合個股與ETF存股、共同基金、海外債等多元金融商品，透過大戶投、大戶豐兩大APP平台，為一般投資人打造一站購足ESG投資服務，目前上架符合台灣或歐盟ESG相關規範的基金占比達45%，以永續發展為目標的ESG債券15檔，豐存股也有33組相關題材標的與投組，在ESG投資領域上大步邁進，讓小資族也能一起參與。

根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務(C3S)的預測，2024年全球平均溫度將比工業革命前高出攝氏1.5度，凸顯極端氣候威脅的迫切性，推動淨零碳排是全球不可逆轉的趨勢，從政策、技術創新到消費者需求，都在推動能源轉型。

永豐金證券表示，截至2024年底在架上所有基金中，符合台灣ESG或歐盟SFDR第8條、第9條認證的占比已達45%，官網設置「豐投ESG」專區，依投資主題分為資源、環境、碳排與ESG四大領域，篩選符合ESG標準的金融商品，讓投資人更易於掌握題材與投資標的；另募集資金用途為明確永續發展目標的ESG債券，至今也已上架15檔，投資人可依需求挑選合適的投資標的。

永豐金證券指出，有關ESG金融商品投資，手機即可一站購足，目前共同基金與海外債都可以串連透過「大戶豐」APP行下單交易。深受小資族歡迎的「豐存股」，則提供台美股ESG 主題ETF與投組共33檔，投資範圍涵蓋注重ESG議題、低碳排企業、再生能源、電動車產業概念股、熱門永續話題，如RE100、科學基礎碳目標倡議(SBTi)、自然相關財務揭露(TNFD)等，投資人可以透過「大戶投」APP來快速完成下單。

永豐金證券分析指出，川普重返白宮可能對再生能源政策造成一定壓力，例如推遲清潔競爭法案CCA、取消電動車與再生能源產業補貼、或使美國再次退出巴黎協議等，但全球對淨零碳排的承諾仍舊堅定不移。

根據MorningStar數據統計，過去一季內資金流入ESG相關基金與ETF達104億美元，顯示市場對ESG投資的信心穩步增強。即使面臨政策風險帶來的短期波動，從長期來看，ESG仍具備相當的投資價值。永豐金證券期望透過數位平台一站式投資服務，幫助投資人輕鬆參與ESG投資，在全球淨零碳排的浪潮中創造長期價值。