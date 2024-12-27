南山設新住民共融小組

為深入了解新住民族群需求，提升金融友善服務，南山人壽公平待客推展委員會規劃成立「新住民共融小組」，由跨單位共同合作，訪談聽取不同族群新住民業務員之心聲，釐清焦點議題。

近日舉辦第一場「公平待客新住民議題董事座談會」，由南山人壽兩位獨董汪信君、曾榮秀親自與會，傾聽第一線新住民業務夥伴在業務推廣、客戶服務及防詐等面向常遇到的困難與需求，責成相關單位制定行動方案，提供新住民業務員所需之資源及協助，用具體行動回應主管機關對新住民的重視，實現普惠金融。

根據內政部調查，原籍東南亞或大陸港澳地區、因婚嫁或移民來到台灣的人數，已將近60萬人，若加計其子女，總家庭人數超過百萬人，然而，內政部移民署最新統計，新住民在職投保勞工保險者約六成，自行投保商業保險者僅有四成，顯示新住民族群在建立保險預防、轉嫁風險等觀念上，仍有持續努力的空間。

南山人壽為協助新住民業務員跨越文化背景、語言溝通等差異，並提升其對新住民族群客戶的服務、權益保障及增員招募，在公平待客推展委員會下將成立跨單位之「新住民共融小組」，透過定期召開座談會與新住民業務員進行溝通交流，並就商品推廣、增員招募、客戶服務及金融防詐等面向深入討論，權責單位將依據討論研議並制定適當行動方案，呈報公平待客推展委員會。

首先，針對提升新住民之保險觀念，協助建構足夠保險防護網，座談會上提及未來可透過同鄉會或其他交流活動，以新住民熟悉的母語向其推廣正確保險觀念；若是經濟能力有限，則可透過推薦較低保費、低保額的保障型商品，以構築基礎保障。其次，保險專業程度高，對母語非中文之新住民而言，形成在語言溝通外的另一層障礙，如能以新住民之母語提供白話文教學、專有名詞翻譯，或個別輔導培訓新住民業務員，將有助提升與新住民雙向溝通之效率。