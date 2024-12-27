玉山培育金融永續人才

為持續厚植玉山金融永續團隊人才，將永續ESG融入各項金融服務產品之中，並攜手企業與顧客共同朝淨零永續目標邁進，玉山於25日完成第三期「永續金融管理師培育班」結訓頒證儀式。

「永續金融管理師培育班」為玉山和永續能源研究基金會（TAISE）共同規劃執行，為金融業首創有制度、有體系的專業金融永續課程，課程包含「永續金融趨勢與政策」、「投融資保險與價值鏈」、「ESG資訊揭露與評比」以及「氣候金融與管理實務」等四大模組，由各領域專業講師引導學員掌握永續金融專業，最後必須通過測驗取得認證，三年來已為玉山培育237位「永續金融管理師」，不僅提升員工個人的永續專業，也為玉山培養出更多未來的永續種子，為未來的永續發展奠定堅實的基礎。

為了深化永續ESG發展推動，玉山持續提升全體員工永續認知，將永續課程融入新人、中階主管及經理人教育訓練，更於2023年成立永續隊形，於各主要事業處成立永續專責單位，透過組織的力量驅動單位業務運作與永續結合，讓每位員工在日常工作中積極參與，並建立跨單位溝通平台以提升團隊運作綜效。

永續隊形的成立，不僅體現玉山邁向永續發展的決心，同時也是為打造更美好的環境與社會而做的努力。

玉山金控（2884）永續長張綸宇表示：「永續是為了下一代，不只是為了現在；透過培育更多永續金融專業人才，由內而外持續發揮影響力，履行企業社會責任」。玉山自2014年起連續11年入選道瓊永續指數成分股、連續三年獲MSCI ESG最高評級AAA肯定，更於2024年發布台灣首本通過TNFD符合性查核的氣候自然報告書，獲得Level 5最高評級肯定。

未來，玉山金控及玉山銀行將秉持「先培育人才，再發展事業」的核心精神，持續培育更多永續金融專業人才，以實際行動回饋台灣這塊美好的土地。