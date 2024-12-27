中信精進服務獲雙驗證

中國信託商業銀行精進金融服務品質，落實公平待客原則，於日前獲「ISO10002客訴品質管理系統」及「ISO10004客戶滿意度管理系統」雙驗證，中信銀行以客戶為核心，個人金融業務已導入「ISO9001品質管理系統」多年，本次取得雙驗證，顯示中信銀行重視客戶聲音、保障客戶申訴權益及積極邁向國際服務水準的努力獲得認可。

中信銀行獲「ISO10002客訴品質管理系統」及「ISO10004客戶滿意度管理系統」認可授證儀式，於昨（26）日在台北市南港區中國信託金融園區舉辦，中信銀行董事長陳佳文偕同副董事長詹庭禎出席，邀請中國信託金控（2891）獨立董事楊聲勇、劉長春、季崇慧觀禮，由立恩威國際驗證公司（DNV）總經理謝振瑋頒發驗證證書，肯定中信銀行的努力。

謝振瑋表示，「ISO10002客訴品質管理系統」提供系統化指引處理客戶抱怨流程，「ISO10004客戶滿意度管理系統」則幫助企業建立有效的系統監測並增進客戶滿意度，亦可協助企業提升定產品及作業流程設計，中信銀行因重視客戶服務品質面項表現優異，因而得以一舉通過「ISO10002客訴品質管理系統」、「ISO10004客戶滿意度管理系統」雙驗證，將有助提高客戶信任和滿意度，鼓勵企業創新。

陳佳文表示，中國信託精進流程及服務數位化，導入創新思維，重新設計金融服務流程且開創嶄新客戶體驗，中國信託自取得「ISO9001品質管理系統」驗證後，除了以顧客需求為導向，精進客戶金融服務體驗外，從民眾最常接觸的客戶服務與申訴下手，整合跨部門功能，從文件程序、流程設計與管控措施，皆須符合國際標規，後續執行結果與滿意度調查，則交由統籌單位妥善保存，並改善追蹤，以符合國際標規，提升客戶滿意度與品牌信賴度，達到永續經營目的。

陳佳文感謝第一線同仁的努力，勉勵所有同仁致力改善客戶服務、處理申訴品質及了解客戶需求等面向，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

此外，中信銀強化樂齡及弱勢金融友善，今年由詹庭禎領軍，與中信金獨董與中信銀董事前往體驗第一線客服同仁工作情況，並到分行視察客戶優先取號、聽障寫字板、視障服務鈴、無障礙櫃檯專人服務及「神盾聯防機制」識別異常交易行為等設施，保障客戶資產安全。中信銀將持續提供更優質多元金融服務，落實企業社會責任，發揮金融影響力。