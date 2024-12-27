公發公司接軌IFRS 18 證期局追盯進度

公開發行公司是否最快在2027年接軌IFRS 18，明年成為關鍵年。證期局緊盯公開發行公司財務報表要盡速接軌IFRS 18（國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」），將2025年訂為「審核成績單」元年，證期局主秘尚光琪昨（26）日指出，明年金管會將會全面調查IFRS 18適用對公開發行公司影響，以評估是否與國際同步在2027年全面適用。

尚光琪指出，接軌IFRS 18時程「一定不會早於2027年，因為2027年國際採用，但金管會要在2025年評估，評估後，2026年第1季公司必須準備資料，做比較報表，以評估接軌時間落在2027年或是之後」。

對公司最大影響，尚光琪指出，在於未來業外收支以及損益項目將會減少，相較目前損益表，分類就會更加明確。