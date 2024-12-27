租賃業自清非炒房幫凶 公會統計不動產資料 釐清往來資金用途與流向

租賃業遭外界質疑放款不動產成政府打炒房破口，為釐清爭議，租賃公會主動出擊，決定自即日起將公會統計租賃業的業績量資料，不動產部分細分為設備租賃、周轉金、危老都更、一般土建融等項目，以明確租賃業與不動產業往來的資金用途與流向，以實際數據向外界證明租賃業絕非打炒房破口甚至炒房幫凶。

日前金管會指示銀行將放款租賃業資金流向不動產相關融資租賃部位，要一併納入銀行依照銀行法72-2條有關不動產相關融資部位上限計算，在租賃公會改變業績統計項目後，也有利於銀行將屬於營建設備租賃、危老都更相關租賃業放款，排除在銀行不動產相關融資總量計算範圍外。

根據租賃公會資料，2024年上半年租賃業的業績總量約3,500億元，其中，與建商、不動產業者往來業務量比重大約僅5%上下，且其中大多並非土建融相關，而是以營造商在建築工程進行時，購買相關機具設備的設備租賃業務相關，或者是危老都更等為主，真正屬於土建融的部位其實相對更少。不過，租賃公會「言者諄諄」，立委諸公「聽者藐藐」，因此租賃公會決定修改沿用多年的行業分類業績量統計分項，要將不動產業往來的業務量，再進一步細分出營建機具相關設備租賃、危老都更、短期周轉、土建融等分項，以正外界視聽。

租賃公會理事長李源鐘日前受訪即強調，租賃業對於不動產相關企業的放款，其實早在2022年2月，就已充分配合金管會把漏洞堵起來，也就是貸後管理依循金融機構貸放條件與貸後資產比重管理、資金運用流向等，確保符合申貸用途，同時比照遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」的相關條件、額度及其他控管措施。

租賃公會指出，過去統計租賃業業績量，主要依照主計處的行業別做分類統計，但沒想到租賃業今年來飽受誤解抨擊，慘遭汙名化，因此決定配合金管會並讓外界看清楚租賃業與不動產業往來內容，將全面修改統計項目。