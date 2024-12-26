高風險交易吃資本 銀行風險新規2025年7月上路

金管會宣布，2025年7月起銀行計算資本適足率（BIS）規定將接軌國際，調整三大項資本計提，一、銀行投資和交易部位的「市場風險」，二、交易對手信用風險，三、證券化曝險；以2023年底數字估算，以第一項「市場風險」衝擊最大，有26家、近七成國銀資本適足率全下滑，其中3家最多下降了0.6個百分點。

「市場風險」最大影響是，銀行買賣股票、債券或是交易衍生性商品等列為「財務性投資」(帳列PL)者，得增提較多資本。

此舉對短進短出、財務性投資交易部位量大的銀行，衝擊最大。當在不增資情況下，若銀行要維持既有的資本適足率，就得縮減該項業務。

銀行局副局長林志吉坦言，新制上路會讓風險性資產增加最多，是銀行投資和交易部位的「市場風險」，將讓整體銀行增加1500億元風險性資產，這是資本適足率的減項。

但證券化定義做限縮，做了不同定義調整，可讓風險性資產減少1000億元，這是資本適足率的加項。這一加一減，以2023年底數字估算，將使整體38家國銀普通股、第一類資本、資本適足率各下降0.04、0.04及0.05個百分點。

金管會已在2023年修正了信用風險標準法、內部評等法等規定，並預計2025年元旦上路，這次修正是延續上一次的改革文件，也評估這次法規修正幅度大及涉及複雜運算，因此順延到2025年7月1日上路。

這次調整三項資本計提規範，一、銀行投資和交易部位的市場風險，二、交易對手信用風險，這兩項都是資本適足率的「減項」，第三項證券化曝險，限縮了證券化定義，可改用一般債券處理，則是「加項」。

依新版巴塞爾協定對市場風險的計算方法，是新增一個「新標準法」，原有的標準法則改為「簡易標準法」。前者是讓業者更細緻區分風險，後者偏向「吃大鍋飯」，計算風險較為保守，各有19家業者適用。

若以短期持有供出售、賺取價差或利差，放在「交易簿」者，因交易風險高、就得計提愈多資本，38家國銀光這項就增加了1500億元風險性資產。

銀行資本適足率是自有資本占風險性資產比率，風險性資產愈多，計算出來的資本適足率就愈低，對銀行愈不利。