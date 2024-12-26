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純網保變身數位保險公司 保險業：迎來新戰國時代

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

金管會昨（26）日宣布將原先的純網保轉型成「數位保險公司」，條件也大開放，不僅降低資本額門檻、發起人更不限制一定要金融業。對此，保險業主管分析，從放寬條件來看，等於是瞄準沒有牌照或非保險領域的公司來申請，實際上跟既有的保險公司所做的事無太大差異，想見未來搶食保險業大餅的競爭者將變多， 會迎來新戰國時代。

保險業者指出，金管會推出的七大改革中，資本額調低和發起人不限制金融業，這兩點是很大利多，「一般想像中如果是新創公司，資本對新創來講都是相對珍貴，調低資本額是邁出很大一步，不需要金融背景更是，變成是各方都可以加入。」業者認為，顯然此次條件修改是為了尚未領有牌照的業者，「對沒牌照的人是個機會，可以較低的門檻拿到執照。」

保險 金管會 金融業

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