財管2.0鬆綁 業者擴大版圖…按讚

金管會昨（26）日鬆綁財管2.0申請門檻，中小銀行業樂觀認為，取消資產管理規模（AUM）申請條件，將更有助於中小銀行業者申請財管2.0執照，擴大自家銀行財富管理版圖。

金管會此次刪除申請條件中，為近半年辦理理財服務管理資產規模，須符合包括全體理財客戶可投資資產達3,000億元以上，或可投資資產淨值達等值3,000萬以上理財客戶、總可投資資產達1,000億元以上等條件之一。

金融人士分析，這等同向中小銀行招手，因伴隨台灣科技業成為國際焦點、股市走強，需要資產管理的有錢人增加，且中小型銀行的財管業務能力攀升，金管會決議鬆綁，勢必將會加快中小型銀行業者申請腳步。

國內銀行高層昨日回應，「開放都是好事情」，並且「中小型銀行一定會把握機會遞件申請」，認同金管會主委彭金隆此次鬆綁，應是希望國內銀行業可以一起努力，衝刺台灣財富管理市場，尤其是高端客群，打造亞洲資產管理中心。

外銀業者透露，金管會重視亞洲資產管理中心發展，希望更多銀行前進高雄金融專區設點，外銀看中台灣高端財管市場發展，只要金管會核准下，一定會響應。

彭金隆在本月6日，率領14家銀行、一家券商以及一家投信投顧，一同前進高雄金融專區並簽下合作意向書，而高雄特區的經營更鎖定億元級高端財管客戶。