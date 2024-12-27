財管2.0鬆綁 中小銀行喊衝…至少五家將進軍富豪戶市場

2024年終送大禮，金管會昨（26）日宣布，全面刪除國銀承辦高資產財管業務（財管2.0）的管理資產規模（AUM）門檻，改以衡酌各銀行資產業務做審核標準，此舉將讓中小型銀行有機會搶食富豪戶生意，據了解，至少有五家銀行有機會向金管會提出申請。

據金管會掌握，已有三家中小型銀行躍躍欲試，最快明年農曆年前可遞件。目前已有12家國銀開辦高資產財管業務，還有二家（一家外商銀、一家民營銀）正申請中，若再加上三家中小型銀行入場，估合計將有17家銀行搶攻富豪戶市場大餅。

金管會鬆綁財管2.0

為配合推動亞洲資產管理中心，金管會已規劃擴大私人銀行業務，目標是四年後，承作富豪戶銀行家數要倍增到24家、AUM要達2.5兆元。

銀行局長莊琇媛說，刪除國銀承辦高資產財管業務的AUM門檻是希望擴大市場參與者，24家的目標家數會先維持，但也不會說達到24家就不再放行，是滾動檢討。

她強調，雖刪除門檻，但銀行仍需符合財務健全性、守法性、內控和風控有效性，經營業務能力、資源投入等其他資格條件，金管會審核時，仍會將管理資產規模列為考量項目，審核各項因素後，再決定給何種項目。

目前國銀高資產財管業務可做七項業務，如可銷售外幣結構債、境外結構型商品、台股衍生性商品給富豪戶等，未來金管會將個案衡酌該銀行資產業務狀況，採業務項目分階段放寬。

她也坦言，刪除AUM門檻主要是有業者反映，即便AUM未能達標，但仍有高資產客戶需要服務，若無執照就無法提供服務，因此建議鬆綁門檻。

依現行規定，銀行AUM門檻有三大項：金錢信託資產餘額1,500億元、全體理財客戶可投資資產3,000億元、資產達3,000萬以上客戶總可投資資產1,000億元。如今全部取消。

金管會昨宣布修正「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」，除刪除國銀承辦高資產財管業務的AUM門檻，改以個案衡酌外，也放寬銀行發行境外結構債銷售對象，從目前只能銷售給高資產客戶，擴大到可銷售給專業投資人和機構法人。莊琇媛說，2025年1月底前將完成法規預告，各銀行可在農曆年前遞件申請。

據金管會11月底統計，有七家國銀共發行86檔、129.8億元外幣結構債，另有三家銀行海外子公司發行11檔、22.35億元外幣結構債，金管會希望鬆綁銷售對象後，可提升銀行商品設計能力。