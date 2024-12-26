銀行市場風險資本計提等3新規 2025年7月上路

接軌國際，銀行市場風險、交易對手信用評價調整（CVA）及證券化曝險計提新規將於明年7月1日起實施，其中以市場風險計提變化對銀行影響最劇烈，依新規計算，38家本國銀行加權風險性資產將增加約新台幣1500億元。

參考巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）「巴塞爾資本協定三（Basel Ⅲ）：危機後改革定案文件」，金管會2023年12月修正信用風險標準法、信用風險內部評等法（IRB法）、產出下限、作業風險及槓桿比率等規定，訂於明年1月1日起實施。

金管會近日參考BCBS改革定案文件，規劃進一步修正銀行市場風險、交易對手信用評價調整（CreditValuation Adjustment，CVA）及證券化曝險資本計提規範，考量此次修正幅度較大，為給予銀行調整期，將於明年7月1日起實施。

首先，市場風險方面，共涉及2項變化，一是金管會明定銀行簿及交易簿範圍及認定標準，原則上禁止銀行簿及交易簿間簿別移轉，以避免資本套利。

二是增訂新標準法，提高加權風險性資產計算的風險敏感性，換言之，修正後資本計提方法增至3種，包括新標準法、簡易標準法（即現行標準法）及內部模型法。

金管會銀行局副局長林志吉說明，有19家本國銀行符合應適用新標準法條件，另19家將適用簡易標準法；他也提到，新標準法雖然提高加權風險性資產計算的風險敏感性，不代表每家銀行風險性資產都會增加。

金管會估算，適用市場風險資本計提新規後，38家本國銀行加權風險性資產合計將增加約1500億元，為此次新規中對銀行資本適足率影響最劇烈的一項。

就個別銀行觀察，有12家銀行資本適足率將上升或不變，26家資本適足率因此下滑，其中降幅最大的一家資本適足率將掉7個百分點。

CVA方面，修正後資本計提方法分為基礎法及標準法，若銀行承作非集中結算的衍生性金融商品名目本金餘額未達新台幣4兆元，可設定其CVA風險應計提資本等於交易對手信用風險應計提資本，無須再計算CVA風險應計提資本。

證券化曝險方面，修正後資本計提方法適用順序為內部評等法、外部評等法及標準法，金管會並限縮證券化交易定義，部分曝險不再屬證券化曝險，可視為一般債券處理，估算38家本國銀行風險性資產可望因此減少約1000億元。

整體而言，以38家本國銀行2023年底個體資本適足比率為基礎試算，適用市場風險、CVA及證券化曝險計提新規後，全體銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別將下降0.04、0.04及0.05個百分點，槓桿比率無變化，以平均數看影響有限。

為助力中小企業融資，金管會此次亦同步放寬批次信用保證案件信用風險權數計算規定，明定銀行辦理批次信用保證案件可適用20%風險權數部分，由承保金額一半提升至與保證成數相當，自明年1月1日施行。