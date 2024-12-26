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數位保險新時代！金管會公布申設7大改革 明年5月登場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照
金管會。圖／聯合報系資料照

金管會主委彭金隆宣布，推出全新「數位保險公司」有七大改革方向：降申設資本額、無股東持股限制、准有實體通路、至少15%收入來自創新、享至少半年「獨家」創新期、鼓勵外國數位保險公司登台設點，及不限時也不限量，預計明年5月上路。

彭金隆直言，台灣不缺保險公司，缺乏的是多元、創新商品，以提升保險覆蓋率。金管會期待的數位保險公司，是可推動保險業數位化轉型，提升市場效率並促普惠金融「不是搶食既有保險公司市場」。目前國內外業者都有人徵詢。

這次正名的「數位保險公司」申設亮點，與過去的「純網保」有七大改革，一、降申設資本額，數位產險與壽險公司各降到5億元與10億元，較過去腰斬，依此可提供業者更大彈性。

二、無股東持股限制。刪除過去限金融業、科技業股東持股限制，改以審查發起人是否具備經營保險公司的專業和長期經營能力。

彭金隆說，金管會將更著重在經營者是否具備經營保險公司的經驗與專業能力，而非僅以股東成分作判斷依據，股東組成沒有限制，只需依法符合大股東適格性規定即可。

三、至少15%收入需來自創新。取消過去業務範圍限銷售創新或保障型保單，改以保費收入15%需來自創新商品或服務，以確保具有獨特的創新能力。

四、准有實體通路。不需完全以網路方式營運，可設立實體營業或服務據點，並透過業務員、保經代等通路銷售商品。

五、享有至少半年創新業務的獨家開賣期。彭金隆說「創新性」將由金管認定以確保產品與過去不同並能創造價值，也將在開辦後給予至少六個月的創新保護期，必要時可延長。

六、鼓勵外國數位保險公司登台設點，允許符合一定條件的國外數位保險公司在台灣設立分公司，七、不限時也不限量。金管會不定申設的截止日，讓市場有充分時間籌組經營團隊。

彭金隆說，這次申設數位保險公司，不限時（不限截止日）、不限量（不限家數）」「我們開放不急、也不期待很多人申請」，但市場已開始評估此機會，金管會期待這次開放可以替台灣保險市場注入新活力。

保險 股東 金管會

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