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台新銀行攜手藝術基金會舉辦午間音樂會 宣導金融防詐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行攜手台新銀行文化藝術基金會，在「午間音樂會」融入金融防詐宣導，提升客戶對金融詐騙的認知與防範能力。台新銀行／提供
台新銀行攜手台新銀行文化藝術基金會，在「午間音樂會」融入金融防詐宣導，提升客戶對金融詐騙的認知與防範能力。台新銀行／提供

根據內政部警政署165打詐統計，金融詐騙案件數量與財產損失金額近年持續攀升。金融機構作為民眾資產的第一道防線，台新銀行以實際行動響應政策，12月攜手台新銀行文化藝術基金會，在定期舉辦的「午間音樂會」活動中，融入金融防詐宣導，提升客戶對金融詐騙的認知與防範能力。

台新銀行文化藝術基金會自2006年起，每月於台新金控總部2樓元廳舉辦「午間音樂會」，邀請優秀音樂家為台新銀行客戶提供高品質的藝術饗宴，同時開放附近居民以及公眾參與，活動免費並深受好評。此次台新銀行與基金會合作，在午間音樂會前導入金融防詐影片，為進場來賓遞送精心設計的防詐小卡，內容包含數位轉帳、假冒身份、投資詐騙等常見案例與預防方法，不僅延續活動的藝術特質，也藉由輕鬆的環境提升防詐意識。

詐騙手法隨科技不斷翻新，台新（2887）運用人工智慧，以AI模型處理即時性、大量資料與快速運算等優勢，精準歸納異常交易模式，及早監控可疑帳戶，降低損失金額，保障客戶財產安全。台新銀行持續與政府機構及其他金融同業合作，參與金融聯防體系，透過即時數據共享與案例分析，有效阻斷詐騙交易。在此次音樂會中，台新銀行運用由內政部警政署所製作的反詐宣導影片及特別安排專人與年長客戶面對面講解詐騙手法及識別技巧，降低因數位化金融操作不熟悉而被詐騙集團利用的風險。

台新銀行持續利用豐富的文化資源和客戶互動平臺，深耕金融防詐教育，讓民眾能了解並熟悉相關數位防護措施，進一步提升自身的資產安全防線；期望透過各種線上線下活動，喚醒大眾的防詐意識，從心理與實際層面全面守護每位客戶的資產與幸福，為全民打造更安全的金融環境，與政府攜手共創零詐騙的未來。

台新金控 詐騙集團 音樂會

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