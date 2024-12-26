銀行樂看金管會鬆綁財管2.0申請門檻：一定會把握機會

中小銀行業者樂看金管會鬆綁財管2.0申請門檻，對法規取消資產管理規模（AUM）申請條件，將更有助於中小銀行業者申請財管2.0執照，擴大自家銀行財富管理與消金版圖，同時更可支持金管會主委彭金隆打造台灣成為亞洲資產管理中心。

金管會2024年年底送出大禮，26日宣布研議放寬銀行申請財管2.0業務門檻，刪除管理資產規模（AUM）限制，此次刪除申請條件中，為近半年辦理理財服務管理資產規模，必須符合包括全體理財客戶可投資資產達3,000億元以上，或是可投資資產淨值達等值新台幣3,000萬以上理財客戶、總可投資資產達新台幣1,000億元以上等條件之一。

金管會估計，至少有3家有意開辦財管2.0但AUM未達標的銀行可受惠，加上符合原門檻已遞件申請的另2家銀行，未來開辦財管2.0銀行家數，將至少將增5家。

金融人士分析，這等同向中小銀行招手，因伴隨台灣科技業成為國際焦點、股市走強，需要資產管理的有錢族群增加，且中小型銀行的財管業務能力攀升，金管會決議鬆綁，勢必將會加快中小型銀行業者申請腳步。

未具名的國內銀行高層樂看「開放都是好事情」，並且「中小型銀行一定會把握機會遞件申請」，認同彭金隆此次鬆綁，應是希望國內銀行業可以一起努力，衝刺台灣財富管理市場，尤其是高端客群。

外銀業者則透露，金管會相當重視亞洲資產管理中心發展，也希望更多銀行前進高雄金融專區設據點，外銀看中台灣高端財富管理市場發展，只要金管會核准下，一定會響應。

12月6日當天，共計14家銀行、1家券商以及1家投信投顧，與彭金隆一同前進高雄金融專區並簽下合作意向書，高雄特區鎖定億元級高端財管客戶經營，當時尚未取得財管2.0執照但已經簽訂合作意向書的銀行，包括聯邦銀、星展銀以及渣打銀，據了解，申請財管2.0執照機會高。