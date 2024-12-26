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台是否在2027年接軌IFRS 18 金管會：2025成為關鍵年

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

公開發行公司是否最快在2027年接軌IFRS 18，明 (2025) 年成為關鍵年。證期局緊盯公開發行公司財務報表要盡速接軌IFRS 18（國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」），將2025年訂為「審核成績單」一年，證期局主秘尚光琪26日指出，明年金管會將會全面調查IFRS 18適用對公開發行公司影響，以評估是否與國際同步在2027年全面適用。

尚光琪指出，接軌IFRS 18時程「一定不會早於2027年，因為2027年國際採用，但金管會要在2025年評估，評估後，2026年第1季公司必須準備資料，做比較報表，以評估接軌時間落在2027年或是之後」。

對公司最大影響，尚光琪指出，在於未來業外收支以及損益項目將會減少，相較目前損益表，分類就會更加明確；此外，假設財務報導資訊系統可能需配合新的損益表格式及會計項目調整，公司營業利益之計算亦可能受到影響，進而可能影響員工獎酬機制等。

尚光琪指出，國際將在2027年適用IFRS 18，與傳統財務報表最大差異主要有兩大點。第一，企業績效衡量要更透明化，對損益表結構做出更明確規定；第二，如果企業管理階層未來在法說會等場合，也就是財務報表以外對外溝通關於財務績效觀點，必須在財報上揭露相關績效指標計算等。

尚光琪指出，接軌IFRS 18主要影響，為企業「營業損益」內涵改變，投資人可以透過財報，更清楚企業在「營業、投資、籌資」產生損益的區別，也能更了解企業財務績效表現，以及損益來源。

她舉例，假設不動產投資為主要經營活動的企業，租金收入等來自投資型不動產相關損益，就應該分類在營業種類；假設企業經營以放款或融資租賃為主，融資產生的利息收入以及利息費用，也必須分類在營業種類。

如果是無法分配到其他投資或籌資的收益以及費損，也應該分類到營業種類。尚光琪舉例，例如製造業就並非經常發生的「不動產、廠房與設備處分」，在接軌IFRS 18之後，所產生的損益或減損損失，必須從過往分類在「營業外收入及支出項目」，改分類到「營業損益」。假設無法區分產生來源的外幣兌換損益，則要分類在營業損失。

財報

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