第7波打炒房效果如何？央行11月最新數據出爐

央行今年9月20日祭出第7波選擇性信用管制，並在10月9日做出修正，寬限期限制排除繼承取得房屋及房貸，打炒房效果如何？本國銀行新承作受限不動產貸款情形最新統計出爐，其中自然人部分，無寬限期的名下有房屋者第1戶購屋貸款撥款金額為45.55億元；第2戶購屋貸款撥款金額8.8億元。

第7波選擇性信用管制9月20日實施，內容包括：新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

公司法人購置住宅貸款成數上限從4成砍至3成後，10月撥款金額為0，11月則有1.18億元的撥款，11月平均貸款成數29.92％緊靠貸款成數上限。

自然人買豪宅貸款的成數上限也是從4成減少3成，10月撥款金額為1.05億元，11月也增加至3.46億元，11月平均貸款成數28.82％。

自然人第3戶以上10月撥款金額為0.02億元，11月為0.2億元。

至於餘屋貸款，10月為0.98億元，11月為1.07億元。

央行官員表示，受限不動產貸款情形統計有遞延效果，數據通常是落後呈現，因此第7波選擇性信用管制的影響及效果，應該再多一些時間觀察其表現。

11月購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，雖然不動產貸款集中度11月為37.4％續居高檔，但已沒有再走高。