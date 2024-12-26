快訊

說好的公開？警管制「只出不進」 黃國昌爆口角帶30名小草進北檢旁聽

第7波打炒房效果如何？央行11月最新數據出爐

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行統計11月新承作受限不動產貸款情形。圖/本報資料照片
央行統計11月新承作受限不動產貸款情形。圖/本報資料照片

央行今年9月20日祭出第7波選擇性信用管制，並在10月9日做出修正，寬限期限制排除繼承取得房屋及房貸，打炒房效果如何？本國銀行新承作受限不動產貸款情形最新統計出爐，其中自然人部分，無寬限期的名下有房屋者第1戶購屋貸款撥款金額為45.55億元；第2戶購屋貸款撥款金額8.8億元。

第7波選擇性信用管制9月20日實施，內容包括：新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

公司法人購置住宅貸款成數上限從4成砍至3成後，10月撥款金額為0，11月則有1.18億元的撥款，11月平均貸款成數29.92％緊靠貸款成數上限。

自然人買豪宅貸款的成數上限也是從4成減少3成，10月撥款金額為1.05億元，11月也增加至3.46億元，11月平均貸款成數28.82％。

自然人第3戶以上10月撥款金額為0.02億元，11月為0.2億元。

至於餘屋貸款，10月為0.98億元，11月為1.07億元。

央行官員表示，受限不動產貸款情形統計有遞延效果，數據通常是落後呈現，因此第7波選擇性信用管制的影響及效果，應該再多一些時間觀察其表現。

11月購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，雖然不動產貸款集中度11月為37.4％續居高檔，但已沒有再走高。

公司法 央行

延伸閱讀

戰略性新興產業 央企前11月投資2兆人民幣

打炒房效應 房貸壞帳衝高…利用寬限期套利者恐周轉失靈

宇隆11月每股賺0.84元

陸車前11月出口 跳增兩成

相關新聞

金管會大解放財管門檻 中小銀行可搶食富豪生意了

2024年終送大禮。金管會宣布，全面刪除國銀承辦高資產財管業務的管理資產規模（AUM）門檻，改以衡酌各銀行資產業務做審核...

純網保變身數位保險公司上路 彭金隆宣布三大鬆綁

金管會主委彭金隆出面對外宣布重新開放「純網保」，亦即數位保險公司的申請。

第7波打炒房效果如何？央行11月最新數據出爐

央行今年9月20日祭出第7波選擇性信用管制，並在10月9日做出修正，寬限期限制排除繼承取得房屋及房貸，打炒房效果如何？本...

台灣人壽連霸全球百大保險品牌 2024獲獎創新高

中信金旗下子公司台灣人壽2024年橫掃國內外76項大獎，八連霸「全球百大最有價值保險品牌」；七度蟬聯全球品牌雜誌、全球經...

金控尾牙大手筆請五星級飯店 菜單還驚見米其林料理

中信金控（2891）25日晚間在南港展覽館舉行一年一度的尾牙，慰勞員工一整年的辛勞，現場除了邀請金曲歌王盧廣仲、超人氣歌...

賈永婕「感謝國泰金」原因曝！點亮台北101 跨年倒數光雕傳遞祝福

2025小龍年即將到來，在充滿期待的跨年時刻，國泰金控誠摯邀請民眾一同前往台北101倒數跨年。本次國泰金控特別準備光雕祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。