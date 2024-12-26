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凱基人壽推出桌遊 玩樂中助學子提升財金素養

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽推出全新桌遊「幸福人生規劃局」，讓民眾邊玩邊學金融教育，提升財金素養。凱基人壽／提供
凱基人壽推出全新桌遊「幸福人生規劃局」，讓民眾邊玩邊學金融教育，提升財金素養。凱基人壽／提供

幸福人生是許多人的夢想藍圖，但過程不一定輕鬆，除了加倍努力及追夢的勇氣，還得要有個人理財、保障規劃的觀念，才有機會付諸實現，然而人生走向不可預測，如果可以嘗試跟練習，就能大大增加趨吉避凶的機率。凱基金（2883）旗下凱基人壽將「致力於您的幸福人生」企業價值化為行動，推出全新情境式卡牌桌遊「幸福人生規劃局」，讓年輕學子們在玩桌遊的同時，學會經營人生、輕鬆掌握金融保險知識，並動員公司內外勤金融專才擴大推廣，幫助年輕族群提升財金素養能力，朝實踐幸福人生目標邁進。

「幸福人生規劃局」這款桌遊最大特色為高度模擬現實人生，玩家要扮演人生規劃師的角色，幫助遊戲主人翁-凱基阿福，妥善運用手上的遊戲卡牌資源，面對風險和積極實踐夢想。有別以往單純追求「賺大錢」遊戲競賽，最終獲勝關鍵是「幸福、健康、金錢」三大指標均衡發展，才能實踐幸福人生成為最後贏家，讓玩家們體悟人生的真諦。

遊戲卡牌設計十分貼近現實，如台幣定存、股票等投資卡牌，結婚生子、考取金融證照擔任業務員的圓夢卡牌，以及代表疾病和意外的風險卡牌，還會隨著遊戲主人翁「凱基阿福」年紀增加，而提高遭遇重大疾病或失智的機率，讓學子們身歷其境地感受人生中的各種風險及重大抉擇。遊戲亦設置了重大疾病險、長期照顧險、醫療險和意外險的保險卡牌，玩家們在遊戲中可以制定保險策略，幫助凱基阿福成功轉嫁風險，化險為夷，進而在現實生活中提升風險意識及保險保障觀念。

此款桌遊設計兼具金融知識和人生啟發元素，讓年輕學子靈活學習全方位的金融保險知識，有助普及金融教育推廣，提升財金素養能力。為擴大金融教育服務量能，加速實踐金融知識普及，凱基人壽將採雙管齊下策略擴大運用，不僅走入大專院校和高中校園辦理桌遊教育課程，也號召全台通訊處舉辦桌遊體驗活動，廣納金融專才加入凱基人壽業務團隊，除推出「卓越專案培育計畫」提供業界金額最高、時間最長的培育津貼(共計長達24個月)之外，還挹注內勤支援與最新數位賦能資源等多元培育方案，一站式助攻業務員在三年內由業務新人躍升為「專業團隊領袖經理人」，共創幸福人生。

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