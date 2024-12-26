有價證券借貸銀行保證數位化導入區塊鏈 防竄改遺失

證交所26日與財金公司簽署「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務合作契約書」，這是雙方首次合作，在金融區塊鏈平台推出有價證券借貸銀行保證數位化服務，系統平台將於12月30日上線。

證交所結合區塊鏈的數位化服務，匯集18家證券商與14家銀行參與，未來系統上線後可達成效益全程無紙化，以及減少紙本被竄改及遺失風險等效益。

區塊鏈具加密特性，可提高資訊安全保障，減少紙本被竄改及遺失風險，達到時刻管理、高度保護、易於追溯等效益。參與券商不必派員赴證交所交付銀行保證正本等瑣碎流程，降低證券商時間與金錢負擔，證交所「一鍵」即可審核，提高工作效率。

證期局副局長黃厚銘表示，後疫情時代金融機構運用新科技已是不可或缺的核心能力，且資安防制是各方努力的課題，區塊鏈除降低成本與增進作業效率，加密技術有助增進資安韌性，完善數位化與無紙化的目標。

證交所董事長林修銘致指出，「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」是證交所利用新思維推行的一項創舉，在數位化服務流程中，證券商、銀行、財金公司與證券交易所的角色分工缺一不可，只有經過通力合作才可打破時間與地域的限制，完成四方共榮的目標與普惠金融的使命。

財金公司董事長林國良表示，「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」為銀行、證券商與證交所間的借券銀行保證業務，建立起一座安全、數位化、高效率的橋樑，促進金融體系之間的資訊交換與互聯互通，兼顧銀行與證券產業的多元化的發展。