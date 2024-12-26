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金管會兩大鬆綁新措施明年1月底生效 至少5家新業者提申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
拚高資產理財，金管會提出這二大鬆綁預計1月底生效，至少5家新業者提申請。圖/本報資料照片
拚高資產理財，金管會提出這二大鬆綁預計1月底生效，至少5家新業者提申請。圖/本報資料照片

拚高資產理財，金管會今日由主委彭金隆親自出面宣布提出二大鬆綁新措施，一是取消管理資產規模的門檻，另一個則是放寬結構債投資對象資格，預計在金管會鬆綁後，至少會有5家新業者提申請，預計1月底、農曆年前可用新規定申請遞件成為高資產理財銀行。

開放之後，金管會原訂24家申請高資產財管的目標仍維持，但銀行局長莊琇媛也指出，即使已滿24家，倘若有符合資格的業者，仍會繼續受理申請。

莊琇媛說，之所以刪除規模的要求，是有業者反應，雖然目前資產管理的規模，沒有達到法規上的要求，但仍有這些資產超過3千萬的客戶，卻因為沒有執照無法服務這些客群，所以才刪除規模的限制。

媒體提問，財管2.0目前有12家銀行，倘若資本額、資產規模這些指標都刪除，如何有風險管理能力？莊琇媛則指出，這次只刪除管理資產的規模指標，但其他財務強度的質化指標，則未刪除。

對於放寬結構債，莊琇媛說明，銀行的DBU和OBU在發行結構型債券時，銷售對象目前只能給高資產客戶，但專業投資人，例如法人基金或自然人應該也可投資才對，因此，銀行局予以放寬。

金管會統計，目前國銀的DBU和OBU、海外分行有發行結構債的檔數，截至11月底，第5款（子公司發行）有3家銀行、11檔，共22.35億規模，第六款（在台發行外幣結構型商品）則有7家銀行86檔，共129.8億。

這二檔的開放有助提供銀行對商品設計的能力，金管會統計，目前12家裡，已有7家銀行申請發行結構債。此次對開放高資產理財的開放對象，從資產1億以上台幣（3千萬美元）的高資產戶，進而開放至專業法人和自然人，門檻從1億降至3千萬台幣，莊琇媛指出，先前就已有2、3家反應受AUM限制不能申請高資產理財業務的，這次開放後就可申請。

另外，還有2家銀行在申請中，一家外商、一家民營銀行，因此，估計後續至少有5家新業者會提出申請。

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