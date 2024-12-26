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這家銀行數位帳戶台幣15萬元活儲高利10% 美元定存8%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
聯邦銀行。圖／聯合報系資料照片
聯邦銀行。圖／聯合報系資料照片

2025年將至，聯邦銀（2838）今天公布數位帳戶New New Bank明年上半年度的最新優惠方案，包括台幣活儲、美元高利定存，最高利率分別都維持10%、8%的市場超高優惠利率外，台幣活儲的適用額度也調高五成，從今年的10萬元拉高到15萬元。其他優惠還有聯邦信用卡國內一般消費加碼最高5%回饋、金融卡消費最高23％回饋、「New世貸」貸款專案前兩個月固定利率0.1%、證券交易手續費抵用金及抽獎等優惠，提供小資族拚年終獎金加碼或投資理財的選擇。

聯邦銀指出，New New Bank數位帳戶明年起針對新戶提供「臺幣高利活儲」優惠，明年元旦起至6月30日止開戶，新戶最高可享一個月限額15萬元內臺幣高利活儲年利率10%的優惠，相當於單月領息最高1,250元，舊戶則是提供限額15萬元內活儲年利率2%優惠或是搭配完成指定任務，可升級當期利息結算最高享活儲年利率4%優利，相當於存滿15萬元單月即可領息500元。

換言之，New New Bank此次高利活儲專案升級優惠對新舊戶都有利，半年活動期間存好存滿，新戶最高領息3,750元（首月1,250元+第2至6個月2,500元）、舊戶最高領息3,000元（每月500元×6個月）。

聯邦銀表示，明年New New Bank也照舊提供美元、日圓等12種外幣換匯服務，並且美元換匯新資金享高利定存１個月期年利率8%限額專案，起息點僅100美元。

New New Bank新戶還能擁有專屬聯邦卡消費回饋，新開戶設定New New Bank為聯邦信用卡自動扣繳帳戶，即可享有聯邦信用卡「全卡別」國內一般消費5%加碼回饋（符合資格後至次月起算三個月內上限1500元，正附卡合併計算），如持有聯邦吉鶴卡、賴點卡、微風卡及幸福M卡等卡片原始回饋，還可疊加使用，讓優惠放大再放大。

信用卡 數位帳戶 消費

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