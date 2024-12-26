壽險公會槓上工研院！慧保科技稱整合保險存摺 公會嗆「停止不實宣傳」

針對工研院旗下「慧保科技」宣稱其平台已整合保險存摺一事，壽險公會26日祭出四點聲明，強調保險存摺為壽險公會與保險業者共同開發的專業服務平台，已於今年1月1日取得商標註冊，任何未經授權之機構或平台皆不得使用此名稱，並要求「慧保科技」即刻停止不實宣傳，並於三日內公開更正說明。

工研院日前宣布成立慧保科技，打造整合型人工智慧（AI）理賠試算平台，一鍵即可估算理賠金額，讓民眾不再為複雜的保單條款困惑；慧保科技執行長楊承益表示，旗下有「醫起付」、「慧保U」兩大平台，且醫起付平台整合保險存摺，透過分析相關文件、疾病名稱等關鍵字，搭配理賠金試算引擎，在進行醫療決策時提供病患、醫師保險理賠金試算報告，幫助民眾爭取最大利益，同時讓醫師透過報告提供更好的醫療評估。

此消息一出，不少壽險公司連忙電洽壽險公會，詢問是否有授權「保險存摺」的內容給慧保科技平台，因此系統涉及各公司保戶的個資保護問題，壽險公會今天連忙發布新聞稿、祭出四點澄清。

第一，保險存摺為壽險公會與保險業者共同開發的專業服務平台，已於今年1月1日取得商標註冊。任何未經授權的機構或平台，皆不得使用此名稱。保險存摺資料的使用，須經民眾註冊並升級為白金會員後明確授權本會在特定範圍內使用，而民眾從未授權本會得將資料提供予「慧保科技」。

其次，本會從未與「慧保科技」進行任何形式之合作或系統介接。該公司宣稱「整合保險存摺」之說法，完全不實。

第三，本會要求「慧保科技」即刻停止不實宣傳，並於三日內公開更正說明。此類虛假宣傳資訊不僅誤導民眾，更可能危及民眾個資安全。

第四，本會保留循法律途徑維護權益之權利，並提醒各界勿轉述未經查證之保險存摺相關訊息，以免觸法。