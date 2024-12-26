金控尾牙大手筆請五星級飯店 菜單還驚見米其林料理

中信金控（2891）25日晚間在南港展覽館舉行一年一度的尾牙，慰勞員工一整年的辛勞，現場除了邀請金曲歌王盧廣仲、超人氣歌姬陳華等歌手嗨唱，更大手筆請來五星級飯店外匯，菜單更驚見米其林料理，讓許多人羨慕「吃的超豐盛。」

從讀者提供的菜單可見，尾牙菜單加上甜點一共有十道菜，第三道菜「米其林雞粥燉鮑魚」，可說是君品飯店頤宮中餐廳的知名料理，頤宮被號稱是台灣最強米其林三星，更是七度蟬連米其林三星餐廳，中信金今年尾牙可謂大手筆請員工吃米其林料理，員工都吃得超開心。

中信金今年主題是「王者巔峰、贏領未來」，正逢耶誕節當天，中信金呼應節慶，服裝規定是是金色、紅色、綠色、白色。此外，員工最期待的摸彩環節，今年抽獎最大獎是現金20萬元，現金中獎率大於50%，現場還有刮刮樂、貼圖機等遊戲邀員工一起共襄盛舉，除了大咖歌手、現金外，豐盛好禮包含機票住宿券都有。

據了解，今年中信金尾牙一共辦四場，昨日南港展覽館第一場，出席主管包括金控及旗下子公司的董總，中信金控董事長顏文隆、總經理高麗雪、中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥等人都到場同樂、總共席開350桌，參與的員工數超過3,500人，包含金控、後勤單位、證券、投信、台彩、中信育樂等。

中信金控董事長顏文隆致詞時表示，很開心能在溫馨的聖誕節跟大家相聚，今年以「王者巔峰、贏領未來」為主題，齊聚一堂，呼應中國信託從草創時期到如今的巔峰歷程，並且不斷挑戰下一個高峰，在每次的挑戰中，展現中信對追求卓越的堅持，這一路從一步一腳印，成就了今天的輝煌成績。

此外，顏文隆也說，2024年中信的營收表現再度創下了歷史的新高。中信金控在前11個月累計稅前獲利839億元，稅後獲利683億元，較去年同期成長24%，此外，整體獲獎數也超越去年，榮獲44項亞太級的獎項，以及88項數位及金融科技類的肯定，他說，能取得如此優異的成績，都歸功於每位同仁的辛勞付出、代表公司表達由衷的感謝。

顏文隆還說，除了業務表現亮眼之外，也為今年中信兄弟勇奪台灣大戰總冠軍喝采。這座冠軍不僅象徵了團隊合作，更讓我們明白只要心中懷有目標，全力以赴，巔峰就在眼前，這與我們在金融市場上，奮勇爭先、追求卓越的精神是相通的。讓我們在新的一年繼續攜手向前，再創更高的巔峰。