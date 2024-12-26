南山人壽舉辦公平待客新住民議題董事座談會 關注多元族群需求

為深入了解新住民族群需求，提升金融友善服務、南山人壽公平待客推展委員會規劃成立「新住民共融小組」，由跨單位共同合作，訪談聽取不同族群新住民業務員之心聲，釐清焦點議題。近日舉辦第一場「公平待客新住民議題董事座談會」，由南山人壽兩位獨立董事汪信君、曾榮秀親自與會，傾聽第一線新住民業務夥伴在業務推廣、客戶服務以及防制詐騙等面向常遇到的困難與需求，並責成相關單位制定適切的行動方案，據此提供新住民業務員所需之資源及協助，用具體行動回應主管機關對新住民族群的重視，實現普惠金融目標。

根據內政部調查，原籍東南亞或大陸港澳地區、因婚嫁或移民來到臺灣的人數，已將近60萬人，若加計其子女，總家庭人數超過百萬人，為臺灣增添多元與新生的文化能量。然而，根據內政部移民署的最新統計，新住民在職投保勞工保險者約六成，自行投保商業保險者僅有四成，顯示新住民族群在建立保險預防、轉嫁風險等觀念上，仍有持續努力的空間。

南山人壽為協助新住民業務員跨越文化背景、語言溝通等差異，並提升其對新住民族群客戶的服務、權益保障及增員招募，在公平待客推展委員會下將成立跨單位之「新住民共融小組」，透過定期召開之座談會與新住民業務員進行溝通交流，並就商品推廣、增員招募、客戶服務以及金融防詐等面向進行深入討論，權責單位將依據討論研議並制定適當之行動方案，呈報公平待客推展委員會。

首先，針對提升新住民之保險觀念，協助建構足夠保險防護網，座談會上提及未來可透過同鄉會或其他交流活動，以新住民熟悉的母語向其推廣正確保險觀念；若是因經濟能力有限，則可透過推薦較低保費、低保額的保障型商品，以構築基礎保障；或由慈善基金會與相關地區單位合作捐贈微型保險，協助更為弱勢的新住民獲得基本保障。

其次，保險專業程度高，且保險專有名詞艱深難懂，對母語非中文之新住民而言，形成在語言溝通外的另一層障礙，如能以新住民之母語提供白話文教學、專有名詞翻譯，或個別輔導培訓新住民業務員，將有助提升與新住民雙向溝通之效率；此外，防治詐騙是所有族群都會面臨到的課題，新住民業務員指出「匯兌詐騙」是新住民常見發生金融詐騙的場景之一，以短影音或圖像說明等方式進行金融防詐觀念宣導，將有助於讓新住民更容易理解傳遞的內容，協助其建立防詐意識、保持警覺。

秉持公平待客、包容多元的精神，南山人壽期許能成為新住民心目中的「壽險業第一品牌」，公平待客新住民董事座談會只是一個起點，在釐清新住民客戶及業務員的需求後，後續將會針對需求展開行動，優化多元背景的客戶服務體驗，也更加關注來自不同國家、族群業務夥伴的需求，創造符合公平待客及金融友善的服務，建立企業推動多元文化共融之典範。